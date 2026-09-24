Indudablemente el gobernador Alberto Weretilneck vive en otra realidad demostrando el absoluto desconocimiento de las condiciones salariales reales de los trabajadores públicos. Nos quiere vender la "libertad de elegir" como un logro, cuando en realidad es un manotazo de ahogado y un engaño de campaña que utilizará en un jingle.

24 de septiembre de 2026

De esta manera lo manifestó Juan Carlos Scalesi titular del gremio de UPCN y dijo, "para entender el tamaño de esta tomada de pelo y dejar al descubierto ese desconocimiento absoluto de nuestros ingresos, hay que mirar los números reales de nuestros bolsillos: la mayoría de los sueldos en la administración pública no llegan al $1.500.000. Calculando que de esos pobres sueldos, el 4% que aportamos obligatoriamente a la obra social se ubica entre los $54.000 y $68.000.

¿De qué "libertad" nos hablan? Si una familia tipo (de cuatro personas) quiere salir del IPROSS para contratar una prepaga, se va a encontrar con que el plan más económico supera holgadamente los $340.000. Es decir, nuestros aportes no cubren ni la cuarta parte de una cuota básica. Pretender que con nuestros salarios podamos pagar eso demuestra que el gobernador no tiene la menor idea de cuánto cuesta vivir hoy. Esto no es elegir.