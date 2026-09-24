Se desarrolló la segunda audiencia por presunta defraudación al Estado mediante la falsificación de documentos

En el marco de la investigación por presunta defraudación al Estado mediante la falsificación de documentos, este jueves se desarrolló la segunda audiencia, de la que participaron otras cinco personas investigadas, además de los dos presuntos partícipes necesarios que deben asistir a cada una de las audiencias.

24 de septiembre de 2026
Compartir
Se desarrolló la segunda audiencia por presunta defraudación al Estado mediante la falsificación de documentos
Se desarrolló la segunda audiencia por presunta defraudación al Estado mediante la falsificación de documentos

Las defensas de quienes están sindicados como autores, ejercidas por los Dres. Silva y Garrido, y de quienes están investigados en calidad de partícipes necesarios, representados por el Dr. Broggini, plantearon excepciones procesales vinculadas con la competencia territorial, al igual que en la jornada anterior. Broggini solicitó, además, que se exima a sus defendidos de asistir a las restantes audiencias.

Los planteos serán resueltos una vez que finalicen todas las audiencias, programadas inicialmente para los días 25, 28 y 30 de septiembre y 5, 7, 8 y 9 de octubre. Se prevé, además, una audiencia adicional para quienes, por motivos justificados, no pudieron estar presentes en las dos primeras jornadas. Una vez concluidas estas instancias, se conocería la resolución judicial, posiblemente el 13 de octubre.

Otras noticias de Judiciales

La justicia falló a favor de un conductor de Viedma que fue embestido fue chocado en su auto por un camión de la Municipalidad

La justicia falló a favor de un conductor de Viedma que fue embestido fue chocado en su auto por un camión de la Municipalidad

25 de septiembre de 2026
Un hombre de Viedma es investigado por distribución y tenencia de imágenes de abuso sexual infantil

Un hombre de Viedma es investigado por distribución y tenencia de imágenes de abuso sexual infantil

24 de septiembre de 2026
Confirman en Viedma una sanción a una tarjeta de crédito por no responder a tiempo a Defensa del Consumidor

Confirman en Viedma una sanción a una tarjeta de crédito por no responder a tiempo a Defensa del Consumidor

24 de septiembre de 2026
Rionet Flow

Más noticias

Para el 30 de este mes el Gobierno convocó a ATE y UPCN a una nueva Mesa de la Función Pública
Rio Negro

Para el 30 de este mes el Gobierno convocó a ATE y UPCN a una nueva Mesa de la Función Pública

25 de septiembre de 2026
Vergauven y Sánchez Ayala, en lo más alto de los Juegos Suramericanos ganaron dos medallas doradas para Viedma
Rio Negro

Vergauven y Sánchez Ayala, en lo más alto de los Juegos Suramericanos ganaron dos medallas doradas para Viedma

25 de septiembre de 2026
"Creemos que IPROSS tiene todas las condiciones para competir en el mercado por los servicios que brinda"
Rio Negro

"Creemos que IPROSS tiene todas las condiciones para competir en el mercado por los servicios que brinda"

24 de septiembre de 2026
En Vivo
Radio EM FM 97.9