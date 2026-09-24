Se desarrolló la segunda audiencia por presunta defraudación al Estado mediante la falsificación de documentos

En el marco de la investigación por presunta defraudación al Estado mediante la falsificación de documentos, este jueves se desarrolló la segunda audiencia, de la que participaron otras cinco personas investigadas, además de los dos presuntos partícipes necesarios que deben asistir a cada una de las audiencias.

24 de septiembre de 2026

Las defensas de quienes están sindicados como autores, ejercidas por los Dres. Silva y Garrido, y de quienes están investigados en calidad de partícipes necesarios, representados por el Dr. Broggini, plantearon excepciones procesales vinculadas con la competencia territorial, al igual que en la jornada anterior. Broggini solicitó, además, que se exima a sus defendidos de asistir a las restantes audiencias.

Los planteos serán resueltos una vez que finalicen todas las audiencias, programadas inicialmente para los días 25, 28 y 30 de septiembre y 5, 7, 8 y 9 de octubre. Se prevé, además, una audiencia adicional para quienes, por motivos justificados, no pudieron estar presentes en las dos primeras jornadas. Una vez concluidas estas instancias, se conocería la resolución judicial, posiblemente el 13 de octubre.