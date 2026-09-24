En Viedma un procedimiento la policía detuvo a un hombre y secuestró un arma

Dos investigaciones policiales realizadas en Viedma permitieron secuestrar una prenda y un arma de fuego durante dos allanamientos vinculados a un robo, y detener en otro procedimiento a un hombre de 28 años que tenía una orden de detención vigente por falsificación de documento.

24 de septiembre de 2026
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En Viedma un procedimiento la policía detuvo a un hombre y secuestró un arma
En Viedma un procedimiento la policía detuvo a un hombre y secuestró un arma

Personal de la Comisaría 34° del barrio 20 de Junio, con colaboración de la Subcomisaría 59°, realizó dos allanamientos simultáneos en el marco de una investigación por un robo.

En un departamento de calle Dorrego al 1700, en el barrio Ceferino, fue secuestrado un buzo color beige señalado como elemento de interés para la causa. En otra vivienda de calle Del Álamo, en el barrio Jardín, los efectivos encontraron debajo de una cama un arma de fuego larga, recortada y en avanzado estado de oxidación.

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El arma no presentaba inscripción ni numeración visible y quedó a disposición de la Justicia para las pericias correspondientes. La Fiscalía también dispuso iniciar actuaciones específicas vinculadas con el hallazgo.

Detuvieron a un hombre buscado por falsificación

En otro procedimiento, personal policial detuvo en el barrio Lavalle a un hombre de 28 años que tenía una orden de detención emitida por la Oficina Judicial por una causa vinculada a la falsificación de documentos.

Los efectivos realizaban tareas para establecer su paradero y lograron identificarlo cuando ingresaba a un domicilio de calle 9 al 870. Tras confirmar su identidad y la vigencia de la medida judicial, procedieron a detenerlo.

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