El Gobernador Alberto Weretilneck celebró la propuesta de financiamiento de hasta U$S 6.000 millones presentada por el banco estadounidense EXIM para Argentina LNG, que prevé exportar gas de Vaca Muerta desde la costa rionegrina. “Nuestro país se proyecta como un protagonista del abastecimiento energético mundial, con Neuquén y Río Negro como motores de esta nueva etapa”, destacó.

24 de septiembre de 2026

El Mandatario valoró la relación entre los presidentes Javier Milei y Donald Trump como un vínculo estratégico para abrir nuevas oportunidades de inversión. Señaló que este respaldo internacional confirma una decisión que defendió la Provincia: instalar en su costa uno de los mayores desarrollos energéticos del país.

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“Río Negro no fue elegida por casualidad. Adherimos al RIGI, competimos con Bahía Blanca y defendimos que esta oportunidad quedara en la Patagonia. Lo disputamos y lo conseguimos, porque tenemos los recursos, la capacidad y la decisión política para transformar nuestra historia”, expresó.

“Quiero destacar el trabajo de Horacio Marín al frente de YPF y su gestión para sumar respaldo internacional a este proyecto. La compañía tiene un valor estratégico para el país: su capacidad para desarrollar nuestros recursos y atraer inversiones es fundamental para transformar el potencial de Vaca Muerta en empleo y desarrollo", expresó Weretilneck.

El Gobernador también destacó a Neuquén como protagonista indispensable por el desarrollo de Vaca Muerta y su capacidad de producción de gas. Remarcó que la integración permitirá conectar esa riqueza con los mercados internacionales y abrir una oportunidad histórica de crecimiento para toda la región.

La propuesta fue presentada en Nueva York y está destinada a acompañar el desarrollo de Argentina LNG, la iniciativa de YPF, ENI y XRG. Contempla una planta de fraccionamiento en tierra y unidades flotantes de licuefacción, incorporando valor al gas en territorio patagónico antes de su exportación.

En el plano provincial, resaltó las leyes impulsadas por su gestión para dar previsibilidad a las inversiones y asegurar beneficios locales. La adhesión al RIGI ofrece estabilidad e incentivos, mientras que las leyes de prioridad al empleo rionegrino y de promoción de proveedores establecen preferencias para los trabajadores y las empresas de la provincia.

A estas herramientas se suma la ratificación legislativa del acuerdo con YPF y Argentina LNG, que establece las condiciones para desarrollar el proyecto. El objetivo es que el crecimiento energético genere empleo, oportunidades para las pymes y recursos que se traduzcan en obras y mejores servicios para las familias.

“La Argentina saldrá al mundo desde la Patagonia. Nuestro compromiso es que esa riqueza se transforme en trabajo y en una vida mejor para nuestra gente. Ese es el rumbo que elegimos y que vamos a seguir defendiendo”, concluyó.