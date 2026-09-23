Dictamen favorable para la actualización de la legislación provincial sobre infecciones de transmisión sexual

La Comisión de Asuntos Sociales de la Legislatura de Río Negro aprobó por mayoría el dictamen favorable para la actualización de la legislación provincial sobre infecciones de transmisión sexual, impulsada ante el crecimiento de los casos de sífilis.

23 de septiembre de 2026
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Dictamen favorable para la actualización de la legislación provincial sobre infecciones de transmisión sexual
Dictamen favorable para la actualización de la legislación provincial sobre infecciones de transmisión sexual

La legisladora Maricel Cévoli de JSRN, consiguió el dictamen favorable por mayoría para el tratamiento del tema.

La iniciativa modifica la Ley 3157, referida a la prevención, control y asistencia integral de las infecciones de transmisión sexual.

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Cévoli explicó ante la comisión que la modificación surge en un contexto de crecimiento de los casos de sífilis y de cambios importantes en la situación epidemiológica.

La legisladora señaló que se trata de una infección conocida desde hace muchísimo tiempo y que se consideraba ampliamente abordada mediante las políticas de prevención, pero advirtió que los datos actuales muestran una realidad diferente.

La iniciativa busca reforzar herramientas como la prevención, el testeo y diagnóstico temprano, las campañas de información, la educación sanitaria y la capacitación de los equipos de salud y educación. También incorpora principios relacionados con confidencialidad, no discriminación y acceso a diagnóstico y tratamiento.

Durante su exposición, Cévoli hizo especial hincapié en la prevención como herramienta para enfrentar el incremento de contagios.

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