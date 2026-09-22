"No vengo a discutir listas, vengo a discutir ideas", dijo María Emilia Soria

La intendenta de General Roca y candidata a gobernadora por el Partido Justicialista, María Emilia Soria, encabezó este lunes en Viedma un encuentro con la militancia que reunió a medio millar de personas en la sede partidaria.

22 de septiembre de 2026

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"No vengo a discutir listas, vengo a discutir ideas", dijo María Emilia Soria

La convocatoria aglutinó a legisladores, concejales, militantes, referentes y representantes de distintos sectores, pero también a vecinos y compañeros que llegaron con la expectativa de escuchar a la candidata y, especialmente, de aportar ideas para la construcción política que el peronismo rionegrino impulsa de cara a 2027. La actividad se desarrolló bajo la consigna de fortalecer la unidad y ampliar la convocatoria. “Mi tarea hoy es venir a Viedma a escucharlos a ustedes, hablemos de cómo vamos a hacer para estas dos tareas titánicas: ganar la provincia y ganar Viedma”, sostuvo Soria.

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