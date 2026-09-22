"No vengo a discutir listas, vengo a discutir ideas", dijo María Emilia Soria

La intendenta de General Roca y candidata a gobernadora por el Partido Justicialista, María Emilia Soria, encabezó este lunes en Viedma un encuentro con la militancia que reunió a medio millar de personas en la sede partidaria.

22 de septiembre de 2026
Compartir
"No vengo a discutir listas, vengo a discutir ideas", dijo María Emilia Soria
"No vengo a discutir listas, vengo a discutir ideas", dijo María Emilia Soria

La convocatoria aglutinó a legisladores, concejales, militantes, referentes y representantes de distintos sectores, pero también a vecinos y compañeros que llegaron con la expectativa de escuchar a la candidata y, especialmente, de aportar ideas para la construcción política que el peronismo rionegrino impulsa de cara a 2027. La actividad se desarrolló bajo la consigna de fortalecer la unidad y ampliar la convocatoria.

“Mi tarea hoy es venir a Viedma a escucharlos a ustedes, hablemos de cómo vamos a hacer para estas dos tareas titánicas: ganar la provincia y ganar Viedma”, sostuvo Soria.

Publicidad

Ante una militancia que acompañó con entusiasmo, la candidata puso el acento en la necesidad de dejar atrás las diferencias internas y construir una unidad amplia, generosa y con capacidad de sumar nuevos sectores.

“Tenemos que trabajar esa unidad con amplitud, con generosidad, con diálogo y con escucha. Vengo a pedirles que dejemos de lado el egoísmo”, afirmó.

Soria remarcó además que el desafío excede al peronismo y llamó a construir una propuesta capaz de convocar a sectores políticos, sociales, sindicales, productivos, educativos, deportivos y comunitarios de toda la provincia.

“Solo con el peronismo no alcanza”, señaló, al tiempo que insistió en que la construcción debe incorporar a quienes tengan voluntad de aportar a un proyecto provincial.

Finalmente, dejó un mensaje directo a la militancia de la capital rionegrina: “No vengo a discutir listas, vengo a discutir ideas”.

Otras noticias de Rio Negro

Cruces, discusiones y muchas dudas genera el debate en comisión sobre el proyecto de reforma del IPROSS en al Legislatura

Cruces, discusiones y muchas dudas genera el debate en comisión sobre el proyecto de reforma del IPROSS en al Legislatura

22 de septiembre de 2026
Prisión preventiva para dos hombres por desobedecer órdenes judiciales

Prisión preventiva para dos hombres por desobedecer órdenes judiciales

22 de septiembre de 2026
Demandan desde ATE que se establezca un tope urgente a los descuentos sobre los salarios de los estatales

Demandan desde ATE que se establezca un tope urgente a los descuentos sobre los salarios de los estatales

21 de septiembre de 2026
Rionet Flow

Más noticias

Condenan a un hombre a 20 años de prisión por abusar de cuatro hermanas en Viedma
Judiciales

Condenan a un hombre a 20 años de prisión por abusar de cuatro hermanas en Viedma

22 de septiembre de 2026
Cuatro policías complicados judicialmente por los delitos de “torturas en concurso ideal con lesiones leves calificadas" contra adolescentes en Roca
Judiciales

Cuatro policías complicados judicialmente por los delitos de “torturas en concurso ideal con lesiones leves calificadas" contra adolescentes en Roca

22 de septiembre de 2026
Piden 20 años de prisión para un hombre que abusó de cuatro hermanas en Viedma
Judiciales

Piden 20 años de prisión para un hombre que abusó de cuatro hermanas en Viedma

18 de septiembre de 2026
En Vivo
Radio EM FM 97.9