"No vengo a discutir listas, vengo a discutir ideas", dijo María Emilia Soria
La intendenta de General Roca y candidata a gobernadora por el Partido Justicialista, María Emilia Soria, encabezó este lunes en Viedma un encuentro con la militancia que reunió a medio millar de personas en la sede partidaria.
La convocatoria aglutinó a legisladores, concejales, militantes, referentes y representantes de distintos sectores, pero también a vecinos y compañeros que llegaron con la expectativa de escuchar a la candidata y, especialmente, de aportar ideas para la construcción política que el peronismo rionegrino impulsa de cara a 2027. La actividad se desarrolló bajo la consigna de fortalecer la unidad y ampliar la convocatoria.
“Mi tarea hoy es venir a Viedma a escucharlos a ustedes, hablemos de cómo vamos a hacer para estas dos tareas titánicas: ganar la provincia y ganar Viedma”, sostuvo Soria.
Ante una militancia que acompañó con entusiasmo, la candidata puso el acento en la necesidad de dejar atrás las diferencias internas y construir una unidad amplia, generosa y con capacidad de sumar nuevos sectores.
“Tenemos que trabajar esa unidad con amplitud, con generosidad, con diálogo y con escucha. Vengo a pedirles que dejemos de lado el egoísmo”, afirmó.
Soria remarcó además que el desafío excede al peronismo y llamó a construir una propuesta capaz de convocar a sectores políticos, sociales, sindicales, productivos, educativos, deportivos y comunitarios de toda la provincia.
“Solo con el peronismo no alcanza”, señaló, al tiempo que insistió en que la construcción debe incorporar a quienes tengan voluntad de aportar a un proyecto provincial.
Finalmente, dejó un mensaje directo a la militancia de la capital rionegrina: “No vengo a discutir listas, vengo a discutir ideas”.