Detuvieron a un hombre después de ocasionar incidentes frente a un supermercado de Viedma

Un hombre fue detenido este miércoles por la noche luego de protagonizar un incidente con personal policial en inmediaciones de un supermercado.

17 de septiembre de 2026

El procedimiento se registró alrededor de las 21:00 horas, cuando efectivos de la Unidad Primera acudieron, a requerimiento del 911, al supermercado ubicado en 25 de Mayo y Periodistas Argentinos, donde dos hombres se encontraban molestando a las personas que ingresaban y salían del comercio.

Al advertir la presencia policial, uno de ellos escapó en dirección al bulevar Contín, mientras que el otro permaneció en el lugar. Los efectivos le solicitaron que se retirara y regresara a su domicilio, pero el hombre hizo caso omiso y adoptó una actitud hostil hacia los uniformados, realizando ademanes de agresión y empujones tanto hacia personal masculino como femenino.