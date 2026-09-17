La justicia definió las condiciones para un viaje familiar a Chile

Hubo un viaje que no pudo concretarse. Una de las hijas tenía previsto participar de una actividad deportiva en Chile, pero la autorización de su padre no llegó y debió quedarse. Con el tiempo aparecieron otras oportunidades: visitas a familiares, viajes breves con un tío materno y la posibilidad de conocer a parientes que viven del otro lado de la cordillera. Ninguna se concretó.

17 de septiembre de 2026

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Ese historial terminó en el fuero de Familia de Cipolletti. La madre de dos hermanas pidió una autorización judicial para poder salir del país con ellas hasta que alcanzaran la mayoría de edad. Como alternativa, solicitó permiso para un viaje específico a Chile durante las fiestas de fin de año y enero de 2027.

En su presentación explicó que ya había intentado conseguir el consentimiento paterno en otras oportunidades. También recordó un acuerdo de mediación de diciembre de 2022, en el cual el padre asumió el compromiso de firmar una autorización para una de sus hijas.

El viaje puntual tenía un destino definido: Villarrica, Chile. La madre informó dónde se alojarían, durante qué período permanecerían en ese país y quién participaría del traslado. Según el expediente, el viaje comenzaría el 20 de diciembre de 2026 y se extendería durante enero.

Cuando el padre respondió a la presentación judicial, aceptó ese viaje. También prestó conformidad para que las hijas viajaran con un tío materno, a quien describió como una persona de confianza y cercana a ellas.

Pero puso un límite.

No aceptó que la autorización se extendiera de manera general hasta la mayoría de edad. Expresó distintos temores vinculados con posibles viajes futuros y pidió que cada salida al exterior se analizara con datos concretos sobre fechas, destino, alojamiento y personas a cargo.

La diferencia entre ambas posiciones quedó planteada en una audiencia preliminar del 3 de septiembre de 2026. Allí, el padre volvió a aceptar el viaje a Chile, pero mantuvo su oposición al permiso amplio.

El expediente llegó entonces a sentencia.

El fallo analizó el caso bajo las normas que protegen el interés superior de niñas, niños y adolescentes. Citó la Convención sobre los Derechos del Niño, legislación nacional y provincial y el Código Civil y Comercial. También recordó que, para salir del país, se requiere como regla la conformidad expresa de ambos progenitores y que un tribunal puede intervenir ante determinados desacuerdos.

La sentencia distinguió los dos pedidos.

Por un lado, existía acuerdo entre los progenitores para el viaje concreto a Chile. Por otro, persistía la oposición del padre a una autorización general hasta la mayoría de edad.

Con ese marco, la sentencia autorizó a las dos hermanas a viajar a Villarrica junto a su madre desde el 20 de diciembre de 2026 hasta el 31 de enero de 2027. Al mismo tiempo, denegó el permiso general para futuras salidas del país hasta que alcanzaran la mayoría de edad.

El fallo también dejó una condición expresa: la autorización no permite una radicación definitiva en el extranjero. Además, dispuso que el regreso al país se informe en el expediente dentro de los cinco días posteriores.