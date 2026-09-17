Proponen una exención impositiva para impulsar la reparación de rutas en Río Negro

Un grupo de legisladores presentó un proyecto de ley para eximir del pago del Impuesto de Sellos a las empresas adjudicatarias de nuevas obras de infraestructura vial en Río Negro.

17 de septiembre de 2026

Según explicaron los autores, el impuesto representa actualmente el 1% del monto total de cada contrato. Consideran que esta carga incrementa los costos de las inversiones y puede demorar la puesta en marcha de obras consideradas fundamentales para la provincia.

La propuesta alcanza a los instrumentos mediante los cuales se formalicen contratos destinados a la construcción, pavimentación, conservación, reparación o mantenimiento de rutas provinciales.

Publicidad

La iniciativa fue presentada por los legisladores Marcela González Abdala, Martina Lacour, César Domínguez, Patricia Mc Kidd, Gabriela Picotti, Santiago Ibarrolaza, Claudio Doctorovich y Daniel Sanguinetti.

Una red vial extensa y deteriorada

En los fundamentos del proyecto se señala que Río Negro posee aproximadamente 800 kilómetros de rutas asfaltadas y otros 5.500 kilómetros de caminos de ripio.

Los legisladores remarcaron que esta red resulta estratégica debido a la extensión territorial y la dispersión poblacional de la provincia, ya que permite comunicar ciudades, parajes y áreas rurales, además de conectar corredores productivos, servicios esenciales y circuitos logísticos.

Sin embargo, advirtieron que buena parte de la infraestructura vial presenta un fuerte deterioro, situación que afecta la transitabilidad, la fluidez del transporte, la previsibilidad de los viajes y la seguridad vial.

Frente a ese escenario, plantearon la necesidad de generar incentivos económicos que permitan atraer empresas y capitales privados para ejecutar obras con mayor rapidez.

“Obras viales modernas requieren herramientas fiscales modernas”, expresaron en los fundamentos, donde afirmaron que la eliminación del tributo permitiría traducir los compromisos de mejoramiento vial en inversiones concretas y de rápida ejecución.

Los contratos comprendidos

El proyecto propone incorporar un nuevo inciso al artículo 55 de la Ley provincial I Nº 2407, correspondiente al Impuesto de Sellos.

La exención comprendería los nuevos contratos de obra pública, concesión vial o participación público-privada vinculados directamente con infraestructura vial provincial.

Para acceder al beneficio, la empresa adjudicataria deberá encontrarse al día con sus obligaciones fiscales provinciales al momento de formalizar el contrato y conservar esa condición durante toda su ejecución.

La iniciativa aclara que la exención no alcanzará a operaciones financieras ni a contratos celebrados por terceros, subcontratistas o proveedores, excepto que otra ley lo disponga expresamente.

Los impulsores del proyecto sostienen que la medida contribuiría a disminuir los costos de contratación, mejorar la competitividad de las constructoras y agilizar obras destinadas a responder a reclamos históricos de distintas regiones de Río Negro.