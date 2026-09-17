Secuestraron un vehículo con presuntas adulteraciones en la plata de verificación de Viedma
Personal del Departamento Sustracción Automotores, dependiente de la Planta de Verificación Viedma, procedió este martes al secuestro de un automóvil Fiat, luego de detectar presuntas adulteraciones en sus numeraciones durante un trámite de verificación vehicular.
El procedimiento se inició cuando un hombre se presentó en la planta de verificación a realizar la inspección correspondiente, para la posterior transferencia del vehículo.
Durante la revisión, el verificador de turno advirtió que el sector del block del motor, donde debía encontrarse estampada la codificación alfanumérica, presentaba signos visibles de adulteración y un regrabado de RPA, sigla otorgada por la DNRPA cuando los números originales de un vehículo están ilegibles.
La inspección también permitió detectar una situación similar en la numeración del chasis. Además, las numeraciones regrabadas en ambos sectores no eran coincidentes, lo que motivó la intervención policial.
Ante esta situación, el personal mantuvo comunicación telefónica con el Fiscal de turno, quien impartió las directivas correspondientes y se procedió al secuestro del vehículo.