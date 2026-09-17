Secuestraron un vehículo con presuntas adulteraciones en la plata de verificación de Viedma

Personal del Departamento Sustracción Automotores, dependiente de la Planta de Verificación Viedma, procedió este martes al secuestro de un automóvil Fiat, luego de detectar presuntas adulteraciones en sus numeraciones durante un trámite de verificación vehicular.

17 de septiembre de 2026

El procedimiento se inició cuando un hombre se presentó en la planta de verificación a realizar la inspección correspondiente, para la posterior transferencia del vehículo.

Durante la revisión, el verificador de turno advirtió que el sector del block del motor, donde debía encontrarse estampada la codificación alfanumérica, presentaba signos visibles de adulteración y un regrabado de RPA, sigla otorgada por la DNRPA cuando los números originales de un vehículo están ilegibles.