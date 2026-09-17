La policía detuvo a un hombre que protagonizó disturbios e intentó agredir a un efectivo en la terminal de Viedma

Un hombre fue aprehendido este miércoles por la tarde luego de protagonizar disturbios en el sector de baños de la Terminal de Ómnibus y agredir a un efectivo policial.

17 de septiembre de 2026
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La policía detuvo a un hombre que protagonizó disturbios e intentó agredir a un efectivo en la terminal de Viedma
La policía detuvo a un hombre que protagonizó disturbios e intentó agredir a un efectivo en la terminal de Viedma

El hecho ocurrió alrededor de las 15 horas, cuando el 911 recibió un aviso sobre la presencia de un hombre que se encontraba ocasionando disturbios e insultando a otras personas dentro del edificio.

Al arribar el personal policial de la unidad 63, constató la situación y dialogó con el hombre, quien presentaba signos compatibles con un estado de ebriedad y mantenía una actitud agresiva. Pese a los reiterados pedidos para que depusiera su comportamiento, el sujeto reaccionó y lanzó un golpe de puño contra uno de los efectivos.

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Ante esta situación, se informó lo ocurrido a la Fiscalía de turno, quien dispuso la aprehensión del hombre por el delito de atentado y resistencia a la autoridad, además de las diligencias judiciales correspondientes.

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