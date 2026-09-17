La policía detuvo a un hombre que protagonizó disturbios e intentó agredir a un efectivo en la terminal de Viedma

Un hombre fue aprehendido este miércoles por la tarde luego de protagonizar disturbios en el sector de baños de la Terminal de Ómnibus y agredir a un efectivo policial.

17 de septiembre de 2026

El hecho ocurrió alrededor de las 15 horas, cuando el 911 recibió un aviso sobre la presencia de un hombre que se encontraba ocasionando disturbios e insultando a otras personas dentro del edificio.

Al arribar el personal policial de la unidad 63, constató la situación y dialogó con el hombre, quien presentaba signos compatibles con un estado de ebriedad y mantenía una actitud agresiva. Pese a los reiterados pedidos para que depusiera su comportamiento, el sujeto reaccionó y lanzó un golpe de puño contra uno de los efectivos.