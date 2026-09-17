La policía detuvo a un hombre que protagonizó disturbios e intentó agredir a un efectivo en la terminal de Viedma
Un hombre fue aprehendido este miércoles por la tarde luego de protagonizar disturbios en el sector de baños de la Terminal de Ómnibus y agredir a un efectivo policial.
El hecho ocurrió alrededor de las 15 horas, cuando el 911 recibió un aviso sobre la presencia de un hombre que se encontraba ocasionando disturbios e insultando a otras personas dentro del edificio.
Al arribar el personal policial de la unidad 63, constató la situación y dialogó con el hombre, quien presentaba signos compatibles con un estado de ebriedad y mantenía una actitud agresiva. Pese a los reiterados pedidos para que depusiera su comportamiento, el sujeto reaccionó y lanzó un golpe de puño contra uno de los efectivos.
Ante esta situación, se informó lo ocurrido a la Fiscalía de turno, quien dispuso la aprehensión del hombre por el delito de atentado y resistencia a la autoridad, además de las diligencias judiciales correspondientes.