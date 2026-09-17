Una mujer que registraba pedido de la justicia de Bahía Blanca fue detenida en Viedma
Una mujer de 38 años fue detenida este miércoles por la tarde en Viedma, en el marco de un requerimiento judicial emitido por el Juzgado de Ejecución Penal N.º 1 del Departamento Judicial de Bahía Blanca.
El procedimiento se realizó pasada las 15 horas, cuando efectivos de la Unidad 34° se presentaron en un domicilio del barrio 1016 Viviendas para localizar a la mujer requerida.
Una vez en el lugar, los uniformados fueron atendidos por la propia requerida, a quien se le informó sobre el pedido de detención inmediata dispuesto por la Justicia bonaerense, relacionado con un legajo de ejecución de pena por tareas comunitarias.
La mujer fue trasladada a la dependencia policial y quedó a disposición del organismo judicial solicitante. Posteriormente, desde la Unidad 34° se mantuvo comunicación con el secretario del Juzgado de Ejecución Penal N.º 1 de Bahía Blanca, quien indicó avanzar con las actuaciones correspondientes y adelantó que se dispondrá una comisión policial para concretar su traslado hacia esa jurisdicción.