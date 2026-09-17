Scalesi le dice al Gobernador que "el IPROSS no es patrimonio del poder, es patrimonio de los trabajadores"

Luego de enviado el proyecto del Gobernador Alberto Weretilneck para la libre elección de la obra social para los empelados públicos a la Legislatura para su tratamiento, varios gremios críticaron la iniciativa

17 de septiembre de 2026

El IPROSS tiene su origen en una conquista sindical y nació bajo un principio irrenunciable, la solidaridad entre trabajadores. Por eso le recordamos al gobernador Alberto Weretilneck y a sus ministros algo elemental, no son dueños de la Provincia y mucho menos de nuestra obra social.

Desde UPCN Seccional Río Negro rechazamos la decisión unilateral e inconsulta del Gobierno Provincial de avanzar sobre el esquema del IPROSS sin dar participación a quienes sostienen y forman parte de la obra social.

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Una modificación de esta magnitud no puede resolverse entre funcionarios y a espaldas de los trabajadores. Si realmente querían conocer qué piensan los afiliados, debieron abrir una instancia amplia de consulta y participación y llamar a un plebiscito.

Desde UPCN advertimos que detrás de esta decisión se instala una lógica individualista y mercantil que debilita el principio colectivo y solidario con el que nació el IPROSS. Por eso cuestionamos que esta medida sea presentada simplemente como “libertad de elección” cuando para los trabajadores, se trata de una libertad condicionada.

Si hoy existen reclamos por falta de respuestas, el camino no es correr al afiliado hacia otra cobertura. El camino es administrar mejor, garantizar prestaciones y recuperar el IPROSS.

El IPROSS nació de los trabajadores, se sostiene con los trabajadores y su futuro no puede decidirse sin los trabajadores.

Upcn Seccional Río Negro.

Conducción Juan Carlos Scalesi