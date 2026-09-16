IPROSS: ¿libre elección o una gran mentira?

Mario Sabbatella Estoy a favor de IPROSS y de sostener un sistema solidario de salud.

16 de septiembre de 2026

Lo que cuestiono es la forma en que el Gobierno está presentando la llamada “libre elección”.

IPROSS tiene problemas y mucho para mejorar. Hay que mejorar sus prestaciones, agilizar respuestas y garantizar que los recursos lleguen en tiempo y forma. Pero no podemos perder de vista que sigue siendo la principal garantía que tienen los trabajadores estatales rionegrinos de contar con cobertura de salud para ellos y sus familias.

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Hay trabajadores estatales, fundamentalmente quienes tienen mayores ingresos, que pueden recibir con simpatía el anuncio de que podrán dejar IPROSS y acceder a otra cobertura. Y justamente a esos trabajadores se les debe decir toda la verdad.

La Ley K 2753 establece un 4% de aporte del trabajador y un 7% de contribución del Estado.

El proyecto todavía no fue presentado oficialmente en la Legislatura. Pero el diario Río Negro publicó el 14 de septiembre que, de acuerdo con las definiciones conocidas del proyecto, quien decida salir de IPROSS podría derivar su 4% de aporte personal, pero no el 7% de contribución estatal, que permanecería en IPROSS.

Los recursos que hoy financian la cobertura suman 11 puntos y, según esa información, quien pretenda cambiar de cobertura solamente podría disponer de 4. Es menos de la mitad: apenas el 36,4% de los recursos que hoy recibe IPROSS por cada trabajador.

Esto no es un detalle. Es la cuestión central de la que se está omitiendo hablar detrás del anuncio.

Se está generando en un sector de trabajadores la expectativa de que podrá dejar IPROSS y elegir otra cobertura, cuando la propia estructura económica de la medida indica que, para muchos, esa posibilidad será inviable.

El problema no es la palabra “libre elección”. El problema es utilizar como argumento político una posibilidad de salida que, en los hechos, estará económicamente limitada para la mayoría. Una medida con tintes de resultar simpática para determinados sectores, que pueden comprar este eslogan de la “libertad de elección”, pero sin explicarles las condiciones económicas reales para poder ejercerla.

Mientras tanto, se deja en segundo plano lo verdaderamente importante: fortalecer IPROSS, mejorar sus prestaciones y garantizar que los trabajadores y sus familias tengan cobertura cuando realmente la necesitan.

También sería fundamental que vuelva a reunirse la Comisión de Seguimiento de la Legislatura, para evaluar sus conclusiones y verificar qué medidas se han tomado y cuáles siguen pendientes.

Porque si quien pretende cambiar de cobertura solamente puede disponer del 4%, mientras el 7% estatal permanece en IPROSS, esa supuesta posibilidad de elección será un discurso para la tribuna.

La discusión seria es otra: cómo fortalecemos IPROSS y garantizamos que siga siendo la cobertura de salud que necesitan los trabajadores estatales rionegrinos y sus familias.