Llegó a la Legislatura el acuerdo por el nuevo oleoducto que destinarán USD 4,64 millones a obras viales

El Gobierno de Río Negro remitió a la Legislatura provincial un proyecto de ley para ratificar el acuerdo alcanzado con Oleoductos del Valle S.A. (Oldelval) por el denominado “Proyecto Duplicar Norte”, una obra estratégica destinada a ampliar la capacidad de transporte de la producción hidrocarburífera de Vaca Muerta.

16 de septiembre de 2026

El proyecto fue enviado este martes por el gobernador Alberto Weretilneck, cuenta con el Acuerdo General de Ministros y será tratado en única vuelta.

Uno de los puntos principales de la iniciativa establece que la Provincia recibirá un pago único de 4.640.000 dólares en concepto de Aporte al Desarrollo Territorial. La totalidad de esos recursos deberá destinarse exclusivamente al inicio de las obras de reparación y mantenimiento de las rutas nacionales 22 y 151.

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Un nuevo oleoducto de 207 kilómetros

El Proyecto Duplicar Norte contempla la construcción de un nuevo oleoducto de aproximadamente 207 kilómetros de extensión y 24 pulgadas de diámetro, entre las estaciones de bombeo Auca Mahuida, en Neuquén, y Allen, en Río Negro.

Del recorrido total, alrededor de 146 kilómetros se desarrollarán dentro del territorio rionegrino.

La obra permitirá transportar volúmenes crecientes de petróleo provenientes del norte de la Cuenca Neuquina y de los desarrollos no convencionales de Vaca Muerta ubicados en Río Negro.

Esa producción podrá incorporarse al sistema integral de transporte de Oldelval o vincularse con el oleoducto de Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), fortaleciendo el rol de la provincia como corredor energético y puerta de salida de los hidrocarburos argentinos hacia los mercados internacionales.

Según los fundamentos remitidos a la Legislatura, la ejecución del proyecto ya generó movimiento económico y empleo en el noroeste provincial.

Los fondos se aplicarán a las rutas 22 y 151

El artículo cuarto de la iniciativa determina que los USD 4,64 millones que Oldelval pagará por única vez a Río Negro deberán aplicarse íntegramente al financiamiento inicial de trabajos sobre las rutas nacionales 22 y 151.

El dinero no podrá utilizarse para gastos corrientes. La legislación provincial establece que esta clase de aportes debe financiar equipamiento u obras destinadas a mejorar la calidad de vida, la competitividad territorial, la seguridad y la sustentabilidad.

La asignación de los fondos responde al deterioro que presentan ambas rutas y a la emergencia vial declarada sobre esos corredores.

Una tasa anual para los controles

Además del aporte extraordinario, Oldelval deberá pagarle a la Provincia una Tasa de Control y Fiscalización de USD 200.000 anuales.

Estos recursos estarán destinados específicamente a sostener las tareas provinciales de seguimiento y control del proyecto.

También continuará vigente la Tasa Ambiental contemplada por la legislación rionegrina, mediante la cual se financiarán las tareas de fiscalización y seguimiento de los impactos ambientales asociados a la obra y a su posterior funcionamiento.

Estabilidad fiscal durante 30 años

Como contraparte, el acuerdo concede a Oldelval un régimen de estabilidad fiscal y regulatoria por 30 años.

Esta condición fue requerida para posibilitar una eventual incorporación del proyecto al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), creado por la Ley nacional 27.742 y al cual Río Negro adhirió mediante una normativa provincial.

El proyecto también propone eximir del pago del Impuesto de Sellos al acta firmada entre las partes y a todos los instrumentos que resulten necesarios para implementar Duplicar Norte.

El acuerdo fue suscripto el pasado 31 de agosto entre Weretilneck y los representantes de Oldelval, Ricardo Jorge Hösel y Federico Guillermo Zárate Clemente. Posteriormente fue aprobado por el Poder Ejecutivo mediante el Decreto 838/2026, aunque su entrada en vigencia quedó condicionada a la ratificación de la Legislatura y del directorio de la empresa.

Prioridad para trabajadores rionegrinos

La iniciativa declara de interés público tanto al Proyecto Duplicar Norte como a todas las obras vinculadas con su ejecución.

Esta declaración permitirá aplicar la normativa provincial que establece prioridad para la contratación de mano de obra local en los proyectos productivos considerados de interés público.

Desde el Ejecutivo remarcaron que la nueva infraestructura se incorporará a la red de grandes proyectos energéticos que incluye al oleoducto Vaca Muerta Oil Sur y a las iniciativas de exportación de gas natural licuado.

El Gobierno sostuvo que este proceso debe traducirse en “beneficios concretos” para los rionegrinos mediante la generación de recursos, infraestructura, empleo y nuevas oportunidades de desarrollo.