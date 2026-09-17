La Ley de Fauna renovó el marco para el manejo, control y aprovechamiento de la fauna silvestre

El Gobierno de Río Negro trabajó en la actualización de tres normas centrales para la producción: Marcas y Señales, Fauna y Carnes y Subproductos Cárnicos. El objetivo fue adecuar reglas que habían quedado desfasadas respecto de la forma en que hoy producen, elaboran y comercializan quienes integran las cadenas productivas de la provincia.

17 de septiembre de 2026
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La Ley de Fauna renovó el marco para el manejo, control y aprovechamiento de la fauna silvestre
La Ley de Fauna renovó el marco para el manejo, control y aprovechamiento de la fauna silvestre


La nueva Ley de Marcas y Señales actualizó el régimen de identificación y registro del ganado. La norma simplifica procedimientos, ordena la documentación vinculada a la hacienda y mejora la trazabilidad, para que cada movimiento de animales pueda registrarse con mayor claridad y seguridad. Esto permite dar mayor previsibilidad a productores, facilitar controles y contar con información más precisa sobre origen, titularidad y traslado del ganado.

La Ley de Fauna renovó el marco para el manejo, control y aprovechamiento de la fauna silvestre. La actualización ordena la tenencia, el tránsito, el transporte, la comercialización y la industrialización, y establece criterios más claros para compatibilizar la conservación con las actividades productivas. El objetivo es contar con herramientas que permitan administrar mejor cada recurso, prevenir impactos sobre la producción y dar un marco formal a actividades que requieren control y trazabilidad.

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En el caso de la Ley de Carnes y Subproductos Cárnicos, Río Negro reemplazó una normativa de más de 35 años. El nuevo régimen actualiza habilitaciones, controles, inocuidad y trazabilidad, contempla elaboraciones artesanales y regula el autoconsumo rural. También permite ordenar nuevas formas de aprovechamiento de proteínas animales dentro de circuitos habilitados y con controles sanitarios, dando respuesta a situaciones que antes no encontraban un encuadre adecuado.

Weretilneck destacó que actualizar estas normas significa acompañar los cambios que atravesó la producción durante las últimas décadas y contar con reglas que den respuestas concretas a productores, elaboradores, municipios y organismos de control.

El conjunto de iniciativas busca que el crecimiento productivo esté acompañado por normas más claras y acordes a la realidad actual. No se trata solo de incorporar infraestructura, financiamiento o tecnología, sino de facilitar el trabajo cotidiano de quienes producen y elaboran, ordenar procedimientos y dar previsibilidad sobre qué requisitos deben cumplirse en cada actividad.

La actualización permite sostener los estándares sanitarios, de trazabilidad y de control que requiere cada producción, pero con herramientas más precisas y procedimientos adaptados a las distintas escalas. Para quienes producen, significa contar con reglas más comprensibles; para los organismos de control, disponer de mejores instrumentos para fiscalizar; y para los consumidores, mantener condiciones de seguridad e inocuidad.

La actualización normativa se integra así a un proceso más amplio que incluye obras de riego, financiamiento, incorporación de tecnología, genética, maquinaria y nuevas inversiones productivas. El objetivo es que el crecimiento de la producción encuentre también un marco regulatorio adecuado a la realidad actual de Río Negro.

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