Cuatro policías complicados judicialmente por los delitos de “torturas en concurso ideal con lesiones leves calificadas" contra adolescentes en Roca

La fiscalía solicitó que cuatro empleados policiales fueran declarados -según su grado de participación - responsables penales por los delitos de “torturas en concurso ideal con lesiones leves calificadas por el carácter de funcionario policial, privación ilegal de la libertad con abuso de función y amenazas con arma”.

22 de septiembre de 2026

Mientras que las defensas penales y las dos particulares solicitaron la absolución de los cuatro.

Concretamente, uno de ellos como autor, mientras que las dos mujeres y otro hombre como partícipes necesarios.

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El Tribunal Colegiado interviniente dará a conocer su resolución el próximo jueves 24 de septiembre, a las 11:00 en los Tribunales roquenses.

Los alegatos fiscales

La fiscalía subrayó que “se ha mantenido un pacto para crear confusión sobre quién fue el autor, sin embargo fueron ellos quienes se presentaron en las oficinas del SIARME y exigieron la documentación de la atención que se brindó posterior al hecho a los adolescentes. Fueron ellos quienes trataron de cambiar la versión de lo acontecido antes de la formulación de cargos. Fueron ellos quienes realizaron una reunión en secreto”, comenzó su argumentación el fiscal del caso Britos Rubiolo.

“Los cuatro empleados policiales realizaron todas estas acciones siendo ellos el propio aparato policial, estatal que debía protegerlos y no amenazarlos ni torturarlos”, dijo Britos. Y en esa misma línea solicitó al Tribunal que “el análisis de la prueba se debe realizar desde la perspectiva de los derechos que amparan la niñez y la adolescencia”.

“Las declaraciones en Cámara Gesell son concordantes con lo que se ha producido en juicio, tanto por lo que hemos podido escuchar de testigos directos como indirectos, entre ellos las empleadas del SIARME. Sin embargo lo anterior que no se condice con lo declarado por el personal policial de la Unidad que no fueron imputados, por ejemplo el uso que se indica a la escopeta”, describió el fiscal del caso.

“Algunos dijeron que se utilizaba de manera prevencional de noche, otros que era para tumultos concretos, otros que alguno de ellos estaban autorizados para utilizarla. Todo esto demuestra que no hay coincidencia en la manera de usar el arma de la cual salió el perdigón que impactó en el cuerpo de uno de los adolescentes heridos”, explicó Britos.

“Estas contradicciones -como también la relacionada a si se completaba o no el parte diario del uso de determinadas armas- buscaron crear una encrucijada legal para no llegar a un veredicto de responsabilidad e intentar así eludir la responsabilidad penal de los cuatro involucrados”, enfatizó Britos.

Más adelante, la fiscalía explicó que “la familia de uno de los adolescentes heridos fue quien aportó de manera privada el perdigón que se extrajo el adolescente, también se suma la explicación del SIARME que asiste a la casa tras el llamado de la familia y que no había presencia policial allí”.

“Fue esta familia que se comunicó directamente con la fiscalía de turno y que realizó la denuncia penal al día siguiente del hecho”, agregó Britos.

En relación a las lesiones de los adolescentes, el perdigón se encontrada en el muslo de uno de ellos, “no quedó duda que fue de la escopeta, fue un disparo realizado de manera de rebote, es decir, que pegó contra el suelo y la dirección es que va de abajo hacia arriba. Tal como se explicó en debate es la manera en que se utiliza esa escopeta”, dijo el fiscal del caso.

“Por otro lado, los cortes en el cuerpo de los chicos han sido producidos de manera dolosa, fueron concretados de manera expresa, se trató de muchos cortes, y no fue porque los adolescentes se arrastraran por vegetación”, describió Britos.

Los alegatos de las defensas

La defensora penal pública Flavia Rojas argumentó que “lo contado por la fiscalía no es lo que realmente ocurrió. Mi asistida no es cierto que no intervino, le pedía enérgicamente a su compañero que cese en su accionar”.

“Este hombre estaba ejerciendo violencia psíquica, física e institucional, porque hay que tener presente la vulnerabilidad a la que fue expuesta mi asistida”, dijo Rojas.

“Se trata de un hombre, policía, armado, elegido por sus supervisores, en contraposición contra esta mujer obediente. A pesar de todo esto, le pidió que no siguiera con su accionar”, describió la defensora penal.

“Mi asistida no estaba en igualdad de condiciones con su superior jerárquico, por eso les pido que analicen este caso con perspectiva de género. Además en esta causa no se probó que ella haya querido colaborar con lo que estaba ocurrido”, agregó Rojas.

Finalmente, solicitó la absolución por el hecho y la calificación legal que la fiscalía trajo a juicio.

La defensa particular de la otra empleada mujer policía también requirió para su asistida la

absolución por el beneficio de la duda.

El otro defensor penal público, Juan Pablo Chirinos, expresó que para su teoría del caso era necesario “recortar la extensión del hecho, que a lo sumo son 30 minutos, hay que contabilizar la salida desde la comisaría hasta el playón. El operativo duró muy poco. Además, no es mi asistido quien se baja del patrullero con la escopeta”, resaltó.

Tanto Chirinos como el otro defensor particular, solicitaron la absolución de sus asistidos.