Prisión preventiva para dos hombres por desobedecer órdenes judiciales

Durante el fin de semana se realizaron en Viedma diversas audiencias por hechos perpetrados en contexto de violencia de género. En dos de ellas, los imputados tenían medidas cautelares vigentes que desobedecieron al acercarse a sus ex parejas, pese a tener prohibido hacerlo. Ambos fueron aprehendidos por personal policial y, a partir de estos nuevos hechos, las medidas cautelares se agravaron: los dos permanecerán detenidos en el Complejo Penal de Viedma.

22 de septiembre de 2026

Una de ellas había sido dispuesta por el fuero de Familia el 17 de agosto y contemplaba la exclusión del domicilio y una prohibición de acercamiento de 300 metros respecto de su ex pareja. Dos días más tarde, en el marco del legajo penal, se reiteró esta prohibición y se estableció una distancia de 1.000 metros respecto del domicilio. El imputado se encontraba notificado de ambas disposiciones.

El primero de los hechos ocurrió el 18 de septiembre en un domicilio ubicado en la calle Descalzi de Viedma. Según la acusación, el imputado permaneció en esa vivienda hasta aproximadamente las 14 horas, pese a tener vigentes dos prohibiciones de acercamiento.

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El 18 de septiembre, una comunicación al 911 alertó sobre su presencia en el lugar, en el marco de un conflicto familiar. Personal de la Comisaría 34° concurrió al domicilio y entrevistó a la mujer residente, quien indicó que no se habían producido incidentes, aunque informó que la persona alcanzada por las restricciones se encontraba dentro de la propiedad. Ante la vigencia de las medidas judiciales, se concretó la aprehensión.

La Fiscalía sustentó la acusación en el procedimiento policial, el acta correspondiente al legajo penal y la documentación de las medidas adoptadas por el fuero de Familia. El hecho fue calificado provisoriamente como desobediencia judicial, en carácter de autor, de conformidad con los artículos 45 y 239 del Código Penal.

El segundo imputado, en tanto, llegó el 19 de septiembre hasta una vivienda del barrio 22 de Abril, a la que ingresó y en la que permaneció en contra de la voluntad de su ex pareja, incumpliendo también una prohibición de acercamiento vigente. Personal de la Comisaría 38° llegó al inmueble luego de un llamado al 911 y concretó la aprehensión cerca de las 15 horas.

Las medidas habían sido dispuestas por el fuero de Familia el 14 de julio y notificadas a la persona imputada al día siguiente. Incluían su exclusión de la vivienda y la prohibición de contacto y acercamiento a menos de 300 metros de la mujer, de su domicilio, lugar de trabajo o cualquier sitio donde se encontrara. También prohibían actos de violencia, amenazas, hostigamiento, acoso, perturbaciones o contactos por cualquier medio o a través de terceras personas. Para las comunicaciones vinculadas con sus hijas e hijos menores de edad se había dispuesto la intervención de una persona adulta de confianza.

La Fiscalía calificó provisoriamente este segundo hecho como violación de domicilio y desobediencia judicial en carácter de autor, según los artículos 45, 54, 150 y 239 del Código Penal.

En ambos casos, durante las audiencias realizadas ante la jueza de Garantías de turno, la Fiscalía presentó el sustento provisorio de las acusaciones y formuló cargos por diversos delitos, entre ellos, en ambos casos, la desobediencia a una orden judicial. La magistrada dispuso la apertura de las respectivas investigaciones penales preparatorias y admitió además el pedido de la acusación de agravar las medidas cautelares vigentes. De esta manera, ambos imputados permanecerán detenidos en el Complejo Penal de Viedma mientras avanzan las investigaciones.