Cacho rechaza el proyecto municipal para extender el mandato del actual Defensor del Pueblo de Viedma

La concejal Vanessa Cacho Devincenzi (Patria y Futuro) expresó su rechazo al proyecto de ordenanza presentado por el Poder Ejecutivo Municipal que propone extender hasta el 30 de noviembre de 2027 el mandato del actual Defensor del Pueblo de Viedma.

23 de septiembre de 2026

Consideró que “los argumentos esgrimidos por el oficialismo pueden debatirse, pero nada justifica una postergación en el tiempo como la que se plantea; y más cuando el proceso de selección del nuevo Defensor se encuentra en marcha, existen personas que han manifestado su intención de participar o ya están presentando sus antecedentes y postulaciones”.

“No corresponde una prórroga de trece meses; el mandato tiene un plazo establecido y existe un procedimiento para elegir a quien debe sucederlo”, afirmó.

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“No podemos cambiar las condiciones en medio del camino; tenemos que garantizar que quienes quieran participar tengan las mismas reglas y que el procedimiento se desarrolle con previsibilidad y transparencia”, expresó Vanessa Cacho Devincenzi.

Sostuvo además que “si por alguna razón los plazos hacen imposible completar la designación antes del vencimiento del mandato, esto se puede discutir y evaluar una respuesta legítima y limitada en el tiempo, sin interrumpir el proceso de selección en marcha”.

“El Ejecutivo menciona el estado de salud del actual Defensor del Pueblo que le imposibilita realizar en este momento la presentación oral de su informe anual ante el Concejo Deliberante, pero esta situación, que comprendemos y entendemos, se puede resolver excepcionalmente y de ninguna manera justifica una prórroga de más de un año”, señaló.

Otro de los argumentos planteados es la necesidad de respetar los tiempos establecidos para el proceso de selección y designación del nuevo Defensor, evitando que el procedimiento se superponga con el calendario electoral de 2027.

“Sabemos que el año próximo va a estar atravesado por distintos procesos electorales, pero justamente por eso tenemos que organizarnos con tiempo. No podemos utilizar todo el calendario electoral como argumento para postergar una renovación institucional hasta noviembre de 2027”, afirmó.

El proyecto también plantea la conveniencia de coordinar este proceso con otros procedimientos institucionales, como la designación del Juez de Faltas, invocando razones de organización y economía procesal. “Que dos procesos puedan realizarse en forma coordinada puede ser una cuestión de organización, pero lo cierto es que la economía procesal no puede estar por encima del cumplimiento de las normas ni justificar una prórroga de un año. Son instituciones diferentes y cada una tiene su propio procedimiento”, expresó la concejala de Patria y Futuro.

Finalmente, Vanessa Cacho Devincenzi sostuvo que el objetivo debe ser preservar el funcionamiento de las instituciones y respetar los procedimientos establecidos.