La Expo Alfajor 2026 generó más de 70 millones de pesos en Viedma aseguró el municipio

La segunda edición de la Expo Alfajor Viedma 2026 cerró ayer domingo con un balance positivo en ventas, participación de emprendedores y movimiento económico. Durante las dos jornadas, el predio del club Sol de Mayo recibió a vecinos y visitantes que se acercaron a conocer y adquirir la producción local y regional.

7 de septiembre de 2026

La exposición contó con la participación de 18 productores de alfajores, que presentaron distintas variedades y elaboraciones artesanales. Entre los participantes, el volumen de ventas partió de las 450 unidades, mientras que Andreina Semchuck alcanzó las 950 unidades comercializadas, convirtiéndose en la productora con mayor cantidad de ventas durante la expo.

De acuerdo con los datos relevados por la Secretaría de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Viedma, durante el fin de semana se comercializaron más de 10.000 alfajores elaborados por productores locales, superando los registros de la primera edición.

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Según las estimaciones realizadas a partir de los registros de los expositores, la comercialización de alfajores representó más de 50 millones de pesos en ventas directas para los emprendimientos locales.

A la propuesta principal se sumaron además 15 productores de alimentos regionales, que comercializaron más de 2.500 unidades entre sus diferentes productos, con un movimiento estimado en 18 millones de pesos.

A este volumen se agregó la actividad generada por los espacios gastronómicos, heladerías, cafeterías y artesanos que participaron de la propuesta, llevando el movimiento económico global de la Expo Alfajor 2026 a más de 70 millones de pesos.



Desde el municipio se destacó que el crecimiento de la Expo Alfajor no se mide únicamente por la cantidad de productos vendidos, sino también por la posibilidad de generar un espacio de comercialización, promoción y encuentro para emprendimientos que producen en Viedma y la comarca.

La propuesta forma parte de las políticas municipales orientadas a fortalecer a los emprendedores, generar circuitos de comercialización y promover el consumo de productos elaborados localmente.

En ese sentido, la expo permitió concentrar durante un mismo fin de semana a productores de diferentes rubros, generar nuevos vínculos comerciales y acercar sus elaboraciones a un público amplio.

Marcos Castro: “Los protagonistas son ustedes”

Durante el cierre de la actividad, el intendente Marcos Castro agradeció la participación de los vecinos y destacó especialmente el trabajo de los productores que formaron parte de la segunda edición.

“Esto es de todos los vecinos que han estado durante dos días disfrutando de estos alfajores, que son tan ricos, que hace mucho tiempo que los están haciendo algunos, otros desde hace muy poco tiempo”.

El jefe comunal también valoró la decisión de los vecinos de acompañar la iniciativa a través de sus compras.

“A todos los vecinos que tanto ayer como en el día de hoy han comprado alfajores, quiero agradecerles. Son tiempos donde sabemos que cuesta mucho y se tomaron el tiempo de venir y de conocer”.

Finalmente, Castro puso el foco en quienes producen y sostienen los emprendimientos locales: “Son los protagonistas”, afirmó, al tiempo que felicitó a los expositores y expresó el objetivo de que la propuesta continúe creciendo en futuras ediciones.