Decomisaron cuatro jabalíes durante un control policial de la Brigada Rural en Conesa

Personal de la Brigada Rural Conesa realizó este domingo, alrededor de las 20, un control sobre la Ruta Nacional 250, a la altura del kilómetro 122, donde detuvo la marcha de una camioneta Volkswagen Amarok que transportaba seis canes.

7 de septiembre de 2026
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Decomisaron cuatro jabalíes durante un control policial de la Brigada Rural en Conesa
Decomisaron cuatro jabalíes durante un control policial de la Brigada Rural en Conesa

Durante la inspección del vehículo, los efectivos constataron que en la caja eran trasladadas cuatro piezas de jabalí sin vísceras, de aproximadamente 30 kilos cada una.

Al solicitar la documentación correspondiente a la actividad cinegética, los ocupantes manifestaron no contar con la licencia de caza ni con los formularios correspondientes al permiso del propietario del campo y al visado policial.

Además, se detectaron irregularidades relacionadas con los canes, al no contar con libretas sanitarias y no cumplir con las medidas de seguridad requeridas. Por las infracciones a la Ley de Fauna, se labraron las actas correspondientes y se procedió al decomiso de las cuatro piezas, que serán incineradas en el basurero municipal.

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