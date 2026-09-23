El gobierno resaltó la decisión de la la Justicia que rechazó el planteo de UPCN contra el control biométrico en Salud

La Justicia de Río Negro rechazó la acción de amparo presentada por UPCN contra el sistema de registro de asistencia por biometría facial implementado en el Ministerio de Salud y permitió que la herramienta continúe vigente. El fallo concluyó que no existe daño grave e irreparable, ni una ilegalidad o arbitrariedad manifiesta por parte de la Provincia.

23 de septiembre de 2026

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El gobierno resaltó la decisión de la la Justicia que rechazó el planteo de UPCN contra el control biométrico en Salud

La sentencia fue dictada el 22 de septiembre en Viedma y resolvió el planteo mediante el cual UPCN buscaba dejar sin efecto la aplicación del sistema para los trabajadores que habían manifestado su oposición. Durante el proceso, la Fiscalía de Estado defendió la decisión provincial y sostuvo que no existía un perjuicio cierto y actual para los agentes, que el control de asistencia forma parte de las facultades del Estado como empleador y que cualquier cuestionamiento podía ser tratado mediante otras vías administrativas y judiciales.

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