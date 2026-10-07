Uno de los dos policías que tuvieron el accidente en la Ruta N°1 continúa internado

Tras el accidente ocurrido este lunes sobre la Ruta Provincial 1, en el que dos efectivos policiales resultaron lesionados, la Jefatura de la Policía de Río Negro se puso inmediatamente a disposición de los uniformados y sus familias, acompañándolos desde el primer momento.

7 de octubre de 2026

Uno de los efectivos ya se encuentra en su casa, tras el alta médica. El mismo recibió la visita del jefe de la Regional Primera, Comisario Inspector Darío Osman, quien quedó a disposición del personal.

El policía que aún permanece internado, recibió la visita del Subjefe de la Policía de Río Negro, Comisario General Elio Tapia, y del Jefe de la Regional Primera, Comisario Inspector Osman, quienes se acercaron para interiorizarse sobre su estado y transmitir el acompañamiento de la institución.