Piden controles permanentes con balanzas en puntos estratégicos de la ruta Nacional Nº 23

Ingresó a la Legislatura de Río Negro, un proyecto de comunicación impulsado por Fabián Pílquinao, en el que reclama al gobierno nacional la instalación, puesta en funcionamiento y control permanente de un sistema de balanzas de pesaje estático y dinámico en puntos estratégicos de la ruta Nacional Nº 23.

7 de octubre de 2026
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Piden controles permanentes con balanzas en puntos estratégicos de la ruta Nacional Nº 23
Piden controles permanentes con balanzas en puntos estratégicos de la ruta Nacional Nº 23

El legislador del bloque Vamos con Todos, dijo que “el propósito es evitar el continuo deterioro de la carpeta asfáltica de la ruta”.

“Es una demanda histórica y de extrema urgencia para los habitantes de la Región Sur y de toda la provincia de Río Negro como herramienta viable para salvaguardar la infraestructura vial existente”.

El proyecto de Comunicación dirigido a la Dirección Nacional de Vialidad, advierte sobre reclamos anteriores tanto en la Legislatura provincial como al Congreso de la Nación, que no prosperaron.

Fabián Pilquinao, lamentó que “el contexto actual agrava considerablemente la situación descrita. Atravesamos un escenario de paralización y falta total de obras de mantenimiento, reparación y finalización de los tramos remanentes en los corredores viales nacionales”. 

“La ausencia de inversión pública para la conservación de las rutas, la falta de controles de carga se vuelve una negligencia crítica y permitir el tránsito pesado con exceso de peso por ejes en una ruta sin mantenimiento equivale a convalidar su destrucción definitiva y a corto plazo”, sumó.

Para cerrar el legislador de Vamos con Todos, manifestó que “la Ruta Nacional Nº 23 no es solo una vía de comunicación local para el arraigo de nuestras comunidades de la Línea Sur; posee un carácter geopolítico fundamental al estructurar el Corredor Bioceánico Norpatagónico.

 Permitir su colapso por falta de fiscalización de cargas destruye el potencial exportador, productivo e integrador de toda la Patagonia y de la bicontinentalidad”.

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