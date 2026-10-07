Un fallo rechazó un reclamo de Telefónica por un departamento que fue ocupado por una mujer con sus cuatro hijos

Durante más de dos décadas, una familia convirtió un departamento de Bariloche en su hogar. Reparó lo que estaba roto, instaló servicios y crió allí a sus hijos. Muchos años después una empresa de telecomunicaciones presentó una demanda para recuperar el inmueble que figura a su nombre. Un fallo civil del Poder Judicial rechazó la demanda de reivindicación que presentó Telefónica Móviles Argentina y consideró probada la defensa de prescripción adquisitiva que opuso la familia. El paso del tiempo, las características de la ocupación y las pruebas incorporadas al expediente resultaron centrales para resolver el conflicto.

7 de octubre de 2026

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Un fallo rechazó un reclamo de Telefónica por un departamento que fue ocupado por una mujer con sus cuatro hijos

La empresa había acreditado su condición de titular registral del departamento, ubicado en el barrio Nicolás Levalle. El inmueble había pertenecido al Estado Nacional, luego pasó a Telefónica de Argentina y, tras una fusión societaria concretada en 2023, quedó registrado a nombre de Telefónica Móviles Argentina. Telefónica sostuvo que el departamento había sido utilizado para alojar empleados y que durante 2023 tomó conocimiento de que estaba ocupado. A partir de esa situación recurrió al Poder Judicial con el objetivo de recuperar la propiedad. La historia que presentó la familia, sin embargo, comenzaba mucho antes. La mujer que encabezó la defensa relató que llegó al lugar en 2003 junto con sus cuatro hijos, que por entonces tenían 14, 11, 6 y 5 años. Atravesaba una grave situación habitacional y había recurrido a distintos organismos públicos en busca de una solución. Según expuso en el expediente, supo entonces que existían departamentos desocupados en ese sector de la ciudad. Cuando ingresó al inmueble, encontró una vivienda deteriorada: la cerradura estaba rota, faltaban vidrios y no había calefactores, termotanque, inodoro, lavamanos ni equipamiento de cocina. Tampoco contaba con los servicios esenciales.