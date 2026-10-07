Un fallo rechazó un reclamo de Telefónica por un departamento que fue ocupado por una mujer con sus cuatro hijos
Durante más de dos décadas, una familia convirtió un departamento de Bariloche en su hogar. Reparó lo que estaba roto, instaló servicios y crió allí a sus hijos. Muchos años después una empresa de telecomunicaciones presentó una demanda para recuperar el inmueble que figura a su nombre. Un fallo civil del Poder Judicial rechazó la demanda de reivindicación que presentó Telefónica Móviles Argentina y consideró probada la defensa de prescripción adquisitiva que opuso la familia. El paso del tiempo, las características de la ocupación y las pruebas incorporadas al expediente resultaron centrales para resolver el conflicto.
La empresa había acreditado su condición de titular registral del departamento, ubicado en el barrio Nicolás Levalle. El inmueble había pertenecido al Estado Nacional, luego pasó a Telefónica de Argentina y, tras una fusión societaria concretada en 2023, quedó registrado a nombre de Telefónica Móviles Argentina. Telefónica sostuvo que el departamento había sido utilizado para alojar empleados y que durante 2023 tomó conocimiento de que estaba ocupado. A partir de esa situación recurrió al Poder Judicial con el objetivo de recuperar la propiedad.
La historia que presentó la familia, sin embargo, comenzaba mucho antes. La mujer que encabezó la defensa relató que llegó al lugar en 2003 junto con sus cuatro hijos, que por entonces tenían 14, 11, 6 y 5 años. Atravesaba una grave situación habitacional y había recurrido a distintos organismos públicos en busca de una solución. Según expuso en el expediente, supo entonces que existían departamentos desocupados en ese sector de la ciudad. Cuando ingresó al inmueble, encontró una vivienda deteriorada: la cerradura estaba rota, faltaban vidrios y no había calefactores, termotanque, inodoro, lavamanos ni equipamiento de cocina. Tampoco contaba con los servicios esenciales.
La familia permaneció en el departamento y con el paso de los años realizó distintas mejoras. Reparó sectores de la vivienda, colocó pisos y vidrios, instaló artefactos y consiguió los servicios necesarios para habitar el lugar. Ese recorrido no quedó limitado al relato familiar. Los testimonios de vecinos, la documentación escolar, los registros vinculados con los servicios y una constatación judicial aportaron elementos para reconstruir la permanencia en el inmueble.
Una escuela informó que los hijos tenían registrado ese departamento como domicilio. También se acreditó una solicitud de conexión de gas natural de 2005. Los vecinos, por su parte, dieron cuenta de la presencia de la familia desde los primeros años y de las condiciones en las que encontraron la vivienda. La antigüedad de esa posesión se convirtió en el punto central del juicio. El juez consideró acreditado que la ocupación se remontaba, al menos, a 2004 y que había mantenido características públicas, pacíficas y continuas durante el plazo exigido por la ley. Ese período resultó suficiente para que la familia pudiera oponer la prescripción adquisitiva frente a la acción de reivindicación de Telefónica.
La empresa contaba con el título registral y estaba legitimada para reclamar el inmueble. Sin embargo, ese derecho se enfrentó con una posesión que ya había superado los veinte años cuando el conflicto llegó a los tribunales. La sentencia tampoco tuvo por probado algún acto previo capaz de interrumpir el plazo de prescripción.
El fallo, de todos modos, no convirtió a la familia en titular registral del departamento. La prescripción adquisitiva fue planteada como defensa frente a la demanda de Telefónica y no a través de una reconvención destinada a obtener una sentencia que declarara el dominio. Por esa razón, la decisión rechazó el reclamo de Telefónica para recuperar el inmueble. El fallo de primera instancia no está firme porque puede ser apelado.