Según Weretilneck "los índices de empleo privado en Viedma están en pleno crecimiento" ratificando los datos del INDEC

Lo expresó el Gobernador Alberto Weretilneck en Viedma en el acto de la firma del contrato para repavimentar las rutas provinciales 1 y 51 y donde destacó a la capital provincial "como protagonista principal del desarrollo económico regional".

7 de octubre de 2026

Weretilneck manifestó que "los índices de empleo privado en Viedma están en pleno crecimiento gracias al sostenimiento de obra pública y las inversiones que desembarcan en Río Negro en base a los proyectos productivos y energéticos.

El gobernador Alberto Weretilneck dice que en Viedma está viendo "un cambio profundo, pero silencioso, que no hay que dejar de plantearlo permanentemente, que es la diversidad económica, laboral y productiva que está teniendo nuestra capital.

Y cabe decir, seguimos todavía con el viejo chip de pensar que Viedma es una ciudad de empleo público. Cuando días pasados el INDEC publicó la estadística de desocupación de los grandes conglomerados nacionales, y ver que Viedma es la ciudad y el conglomerado urbano de menor desocupación en el país, yo creo que de una u otra manera nosotros nos sentimos orgullosos, satisfechos, de dónde estamos parados".

"No es una responsabilidad del gobierno únicamente, es la responsabilidad de toda la comunidad de Viedma, del gobierno provincial, del gobierno municipal, de los empresarios, de los comerciantes, de los productores de nuestra capital que nos han llevado a esta situación. Porque en una política económica nacional como la que estamos viviendo, que permanentemente pierde empleo privado, fábricas que se cierran de concursos preventivos, de quiebra, etcétera, etcétera, que nuestra capital y las adyacencias tengan la menor tasa de desocupación no es una casualidad. Es el resultado y es el producto de muchas acciones coordinadas que se están llevando adelante", expresó Weretilneck.

"Podríamos tener esa tasa de desocupación si hubiésemos inundado el Estado de empleados, cosa que saben que no ha pasado. La explicación está en muchas cosas: primero, el gran trabajo de Damián y todo el equipo directivo de la UOCRA relacionado a los proyectos estratégicos de la provincia. El VMOS en Sierra Grande y en San Antonio, tienen muchos trabajadores que tienen que ver con los trabajadores especializados de Viedma que están trabajando en su lugar. Ahí tenemos una explicación", destacó.

También el mandatario dijo que "no es menor lo que está pasando en la agricultura y en la ganadería, y que también hay que tenerlo en cuenta porque hay una parte importantísima de la economía de Viedma que tiene que ver con lo que está pasando en la agricultura y la ganadería. Cuando fuimos días pasados y compartimos lo que fue la fantástica exposición rural, donde se hicieron compras por 1300 millones de pesos, habla claramente del lugar que tiene hoy la ganadería y la agricultura en el Valle Inferior. O sea, ¿quién invierte 1300 millones de pesos si no tendría la certeza de que lo va a recuperar y de que eso va a volver? Y sin embargo eso pasó en Viedma".

"Donde tuvimos una movilidad ese fin de semana superior a cualquier espectáculo deportivo de los que traemos. Entonces esto es otro, cómo vemos permanentemente la cantidad de hectáreas sembradas, los servicios asociados a la agricultura, cómo vemos la fuerza que tiene el turismo y cómo Viedma, por la importancia de la capital, atrae lo que está pasando en el golfo".

"Silencioso, silencioso, la semana pasada se presentaba y se regía, yo grande aquí una formación de proveedores para la industria del gas y del petróleo para los megaproyectos. Y hubieron más de 200 comerciantes y empresarios, y esto habla claramente de la importancia que tiene Viedma como generador de empleo privado, como dinamizador de la economía de toda la costa de la provincia. Y quería resaltar esto porque muchas veces no trasladamos la importancia que tienen los cambios en las regiones y en las ciudades. Y hoy Viedma es protagonista del desarrollo económico de nuestra costa y es protagonista de un cambio de matriz productiva. Lo que les quiero decir es que ya no es lo mismo que era antes, porque hoy la fortaleza del sector privado en Viedma es muy importante y se traduce no solo aquí sino también en toda la costa", finalizó el Gobernador.