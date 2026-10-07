Se firmó el contrato para repavimentar las rutas 1 y 51 y destacó a Viedma como motor económico

El Gobernador Alberto Weretilneck firmó en Viedma el contrato para repavimentar las rutas provinciales 1 y 51 y destacó a la capital provincial como protagonista principal del desarrollo económico regional. Con índices de empleo privado en pleno crecimiento gracias al sostenimiento de obra pública y las inversiones que desembarcan en Río Negro en base a los proyectos productivos y energéticos, Viedma proyecta su futuro con optimismo y esperanza.

7 de octubre de 2026

En Viedma, el Gobernador, acompañado por el Intendente Marcos Castro, firmó el contrato para las obras de refuncionalización en las rutas provinciales 1 y 51. Los trabajos, financiados por la provincia a través de fondos CAF con una inversión de más de $5.410 millones, forman parte de la planificación en vistas al desarrollo estratégico del Distrito Sur de la capital provincial, y apuntan a acompañar con mejor conectividad y seguridad el crecimiento del sector, siendo también un motor en la generación de empleo privado.

La obra pública, que nunca se detuvo en Río Negro, es uno de los puntales para lograr los índices que colocan a Viedma como uno de los conglomerados con menos desocupación en el país. Weretilneck resaltó como pieza fundamental para este logro los proyectos que se ejecutan en Viedma como la refuncionalización del Centro Cultural; la residencia del CURZAS, la terminal de ómnibus y obras de Suelo Urbano: “Hay un dinamismo que da la obra pública que es clave para generar empleo”.

El Gobernador Weretilneck valoró la visión estratégica conjunta para el desarrollo de la capital rionegrina: “Las obras sobre las rutas provinciales 1 y 51 mejoran uno de los principales accesos a Viedma y forman parte del acompañamiento al crecimiento del sector sur de la localidad” afirmó y puso la mirada en el presente, pero también en el futuro de la localidad.

Además, emparentó el desarrollo de Viedma con su capacidad para generar empleo privado, y mencionó que esto se da gracias al trabajo mancomunado entre Gobierno Provincial, Municipal, gremios, empresarios, comerciantes y productores.

Weretilneck se refirió a los grandes proyectos energéticos y productivos que atraviesan a Río Negro: “Con nuestras políticas, muchos trabajadores viedmenses tienen la posibilidad de formar parte del VMOS o el SESA con empleo” aseguró y también puso en valor a la ganadería, a la agricultura y el turismo del Valle Inferior y Zona Atlántica como otro de los motores fundamentales en la generación de empleo.

“Hoy Viedma es protagonista del desarrollo económico de nuestra costa y del cambio de matriz productiva. La fortaleza del sector privado es muy importante en Viedma y esto se ve claramente en hechos concretos” aseguró el Gobernador y finalizó destacando el consenso mayoritario que atraviesa a todos los actores con el foco puesto en el futuro de la región y la provincia: “tenemos rumbo, con todos estos proyectos, el futuro está garantizado”.

El Intendente Castro valoró el trabajo conjunto con la Provincia: “Seguimos creciendo, agrandando nuestra ciudad y desarrollándola” y focalizó en el Distrito Sur: “La planificación es fundamental para avanzar en conectividad con la expectativa de crecimiento que tiene la localidad”.

“El movimiento del aeropuerto, la cantidad de gente que circula, sumado a los nuevos loteos transforma a esta zona de Viedma en un lugar con muchísima conectividad, por lo que la obra sobre las rutas es fundamental” afirmó el Jefe Comunal y agregó que los trabajos representan fielmente la importancia de la coordinación entre Gobierno Provincial y Municipal: “Cuando trabajamos planificadamente, los resultados llegan”.

Por su parte, el Ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, remarcó el impacto directo en la mejora de la calidad de vida para la comunidad a partir de las obras sobre las vías: “Fundamental por lo que significa la conectividad con barrios en un sector en pleno desarrollo, donde también se encuentra el aeropuerto e instituciones deportivas” y apuntó a que los trabajos forman parte del “plan vial que diseñamos junto al Gobernador Weretilneck en toda la provincia, pero particularmente en Viedma con estas intervenciones grandes”.

Acompañaron el acto los ministros de Gobierno y Trabajo, Agustín Ríos; de Modernización, Milton Dumrauf; la Ministra de Educación y Derechos Humanos, Patricia Campos; el Secretario General de la Gobernación, Nelson Cides; el Interventor del IPPV, Mariano Lavin; el titular de Vialidad Rionegrina, Raúl Grün; el Secretario General de la UOCRA Zona Atlántica, Damián Miler; legisladores, legisladoras y demás autoridades provinciales y municipales.