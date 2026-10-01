La policía decomisó tres toneladas de carne y productos cárnicos en una fábrica de chacinados

Este miércoles, la Brigada Rural de Viedma junto a personal de la Secretaría de Ganadería de la Provincia y de la Subsecretaría de Seguridad e Higiene del Municipio, llevó adelante una inspección en una fábrica de elaboración de chacinados, ubicada en la intersección de las calles Balbín y Gasquet.

1 de octubre de 2026

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La policía decomisó tres toneladas de carne y productos cárnicos en una fábrica de chacinados

Durante la diligencia se procedió al decomiso de aproximadamente 3.000 kilos de carne y productos cárnicos. El procedimiento se habría originado a partir de la falta de la habilitación correspondiente para la elaboración de embutidos, milanesas y hamburguesas, además de la presencia de carne sin sello bromatológico obtenida mediante faena clandestina. Los productos encontrados serían para una posterior distribución en otros comercios de la ciudad. Entre ellos se encontró carne vacuna fraccionada, milanesas, chorizos, hamburguesas y carne picada, tanto en bateas como envasada al vacío.





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