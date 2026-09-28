La policía en Viedma secuestró una camioneta con pedido de captura por robo agravado en La Matanza

Un operativo realizado el viernes en el kilómetro 968 de la Ruta Nacional 3, en jurisdicción de Viedma, terminó con el secuestro de una camioneta que presentaba documentación presuntamente apócrifa y números identificatorios del vehículo adulterados.

28 de septiembre de 2026

El procedimiento se inició alrededor de las 18 horas cuando personal del Cuerpo de Seguridad Vial detuvo la marcha del rodado. Durante la inspección, personal del Departamento Sustracción de Automotores constató anomalías en la cédula de identificación del automotor.

Posteriormente, los efectivos realizaron una inspección del vehículo y detectaron adulteraciones en los números de chasis y motor. Asimismo, a través del sticker de seguridad pudieron establecer que la camioneta correspondería a otro dominio, el cuál fue consultado en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), donde se conoció un pedido de secuestro vigente por un hecho caratulado como robo agravado, emitido por la Comisaría La Matanza Norte, Seccional Primera de San Justo, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 1 de La Matanza, provincia de Buenos Aires.