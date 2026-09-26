La Policía realizó controles preventivos antidrogas sobre las rutas nacionales 3 y 23.

Río Negro Río Negro sostiene controles preventivos en distintos corredores de la provincia para detectar el traslado de estupefacientes y reforzar la seguridad en las rutas. Los operativos se realizan de manera conjunta entre el Cuerpo de Seguridad Vial, personal especializado de la División Toxicomanía y perros entrenados para la detección de drogas.

26 de septiembre de 2026

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La Policía realizó controles preventivos antidrogas sobre las rutas nacionales 3 y 23.

Los controles se desplegaron sobre dos rutas nacionales de importancia estratégica. En Viedma, el operativo se realizó sobre la Ruta Nacional 3, mientras que en Los Menucos alcanzó la Ruta Nacional 23, uno de los principales corredores de la Región Sur rionegrina. Durante los procedimientos, los efectivos inspeccionaron distintos vehículos con la asistencia de los perros detectores, lo que permitió profundizar los controles sobre las unidades que circulaban por ambos corredores. En esta oportunidad, no se detectó la presencia de estupefacientes.

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