La Policía realizó controles preventivos antidrogas sobre las rutas nacionales 3 y 23.

Río Negro Río Negro sostiene controles preventivos en distintos corredores de la provincia para detectar el traslado de estupefacientes y reforzar la seguridad en las rutas. Los operativos se realizan de manera conjunta entre el Cuerpo de Seguridad Vial, personal especializado de la División Toxicomanía y perros entrenados para la detección de drogas.

26 de septiembre de 2026
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La Policía realizó controles preventivos antidrogas sobre las rutas nacionales 3 y 23.
La Policía realizó controles preventivos antidrogas sobre las rutas nacionales 3 y 23.

Los controles se desplegaron sobre dos rutas nacionales de importancia estratégica. En Viedma, el operativo se realizó sobre la Ruta Nacional 3, mientras que en Los Menucos alcanzó la Ruta Nacional 23, uno de los principales corredores de la Región Sur rionegrina.

Durante los procedimientos, los efectivos inspeccionaron distintos vehículos con la asistencia de los perros detectores, lo que permitió profundizar los controles sobre las unidades que circulaban por ambos corredores. En esta oportunidad, no se detectó la presencia de estupefacientes.

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El resultado se enmarca en una estrategia de prevención que busca mantener una presencia activa de la Policía en las rutas y reforzar las tareas de detección ante posibles maniobras vinculadas con el traslado de sustancias ilegales.

Para ello, los operativos incorporan recursos y personal especializado, que intervienen de acuerdo con las características de cada procedimiento y permiten ampliar la capacidad de inspección.

La estrategia contempla controles en diferentes puntos de Río Negro y sobre rutas que conectan localidades de la provincia con otras jurisdicciones. El trabajo articulado entre Seguridad Vial y Toxicomanía permite sumar la experiencia del personal especializado a los controles habituales de circulación.

Los perros entrenados para la detección de drogas constituyen una herramienta específica dentro de estos procedimientos, ya que permiten fortalecer las tareas de inspección y contribuir a la detección temprana de posibles situaciones vinculadas con el traslado de estupefacientes.

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