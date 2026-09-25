Sólo dos de cada 10 docentes realizó el paro en Rio Negro y habrá descuentos

Asi lo informó el gobierno provincial, "solo 2 de cada 10 docentes no concurrieron a trabajar durante el paro dispuesto por UNTER. El Gobierno de Río Negro destacó el escaso acompañamiento a la medida de fuerza y ratificó que se descontarán los días no trabajados".

25 de septiembre de 2026

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Sólo dos de cada 10 docentes realizó el paro en Rio Negro y habrá descuentos

" Para el Gobierno que conduce Alberto Weretilneck, la baja adhesión refleja una distancia entre la conducción gremial y sus propios afiliados. La Provincia cuestionó que la dirigencia insista en posiciones político-partidarias y sostenga medidas que no cuentan con el respaldo de la mayoría de los docentes. La Provincia consideró que esa postura relega a los alumnos y sus familias, al colocar la confrontación política por encima de la continuidad de las clases. También sostuvo que la conducción debe escuchar a los trabajadores que representa y revisar una estrategia que perjudica a los estudiantes y sus familias, sin conseguir acompañamiento mayoritario.

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