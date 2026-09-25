Sólo dos de cada 10 docentes realizó el paro en Rio Negro y habrá descuentos

Asi lo informó el gobierno provincial, "solo 2 de cada 10 docentes no concurrieron a trabajar durante el paro dispuesto por UNTER. El Gobierno de Río Negro destacó el escaso acompañamiento a la medida de fuerza y ratificó que se descontarán los días no trabajados".

25 de septiembre de 2026
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Sólo dos de cada 10 docentes realizó el paro en Rio Negro y habrá descuentos
Sólo dos de cada 10 docentes realizó el paro en Rio Negro y habrá descuentos

" Para el Gobierno que conduce Alberto Weretilneck, la baja adhesión refleja una distancia entre la conducción gremial y sus propios afiliados. La Provincia cuestionó que la dirigencia insista en posiciones político-partidarias y sostenga medidas que no cuentan con el respaldo de la mayoría de los docentes.

La Provincia consideró que esa postura relega a los alumnos y sus familias, al colocar la confrontación política por encima de la continuidad de las clases. También sostuvo que la conducción debe escuchar a los trabajadores que representa y revisar una estrategia que perjudica a los estudiantes y sus familias, sin conseguir acompañamiento mayoritario.

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Frente a este escenario, el Gobierno destacó el compromiso de las y los docentes que concurrieron a trabajar y reafirmó la decisión de aplicar los descuentos correspondientes a las jornadas de paro.

El Gobierno Provincial mantiene como prioridad la continuidad educativa y el derecho de las y los estudiantes a aprender. Preparar a las nuevas generaciones para el futuro de Río Negro requiere sostener las clases y poner a los chicos en el centro de las decisiones.

El acatamiento promedio, por región

• Catriel: 10,83%.
• Cinco Saltos: 38,33%.
• Cipolletti: 20,03%.
• Allen: 17,86%.
• General Roca: 29,33%.
• Villa Regina: 16,38%.
• Choele Choel: 21,94%.
• Río Colorado: 21,53%.
• Viedma: 19%.
• San Antonio Oeste: 33,85%.
• Sierra Grande: 32,33%.
• Los Menucos: 11,93%.
• Ingeniero Jacobacci: 10,27%.
• San Carlos de Bariloche: 38,57%.
• El Bolsón: 29,50%.

En la Zona Andina, las actividades del turno mañana fueron suspendidas en Bariloche y El Bolsón por la alerta roja por condiciones climáticas

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