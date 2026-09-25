Para el 30 de este mes el Gobierno convocó a ATE y UPCN a una nueva Mesa de la Función Pública

El Gobierno de Río Negro convocó a los gremios ATE y UPCN a una nueva reunión de la Mesa de la Función Pública, que se realizará el miércoles 30 de septiembre para dar continuidad al tratamiento de la agenda laboral y salarial de los trabajadores de la Administración Pública Provincial.

25 de septiembre de 2026

La convocatoria fue formalizada por la Secretaría de la Función Pública y dará continuidad al ámbito de diálogo entre el Gobierno Provincial y las organizaciones gremiales.

En lo que va del 2026, el Ejecutivo provincial mantuvo instancias de negociación en los meses de enero, febrero, abril y mayo. En esos encuentros se consolidaron acuerdos como, el pago de las recategorizaciones de Salud, el aumento bimestral de los salarios por IPC y el aumento del 100% en el ítem de ayuda escolar, entre otras acciones implementadas.