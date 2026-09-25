Fue prórrogado el mandato del Defensor del Pueblo municipal de Viedma

El Concejo Deliberante de Viedma aprobó por mayoría la propuesta del Poder Ejecutivo de prorrogar la finalización del mandato del Defensor del Pueblo municipal.

25 de septiembre de 2026
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Fue prórrogado el mandato del Defensor del Pueblo municipal de Viedma
Fue prórrogado el mandato del Defensor del Pueblo municipal de Viedma

La iniciativa contó con cinco votos a favor, una abstención y dos votos en contra.

En tanto, el Cuerpo decidió regresar a Labor Parlamentaria el proyecto de Resolución que establecerá las condiciones del llamado para la selección del próximo Defensor o Defensora.

Pérez Morando es el actual Defensor del Pueblo de Viedma y extenderá su mandato por otros trece meses.

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