Un hombre de Viedma es investigado por distribución y tenencia de imágenes de abuso sexual infantil

El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra un hombre por dos hechos vinculados a la distribución y tenencia de imágenes de abuso sexual infantil, ambos agravados por tratarse de víctimas menores de 13 años.

24 de septiembre de 2026
Compartir
Un hombre de Viedma es investigado por distribución y tenencia de imágenes de abuso sexual infantil
Un hombre de Viedma es investigado por distribución y tenencia de imágenes de abuso sexual infantil

La acusación se sustenta en un reporte sobre la difusión del primer video a través de una plataforma digital y los posteriores resultados de pericias informáticas realizadas sobre dispositivos electrónicos vinculados al imputado.

Durante la audiencia de formulación de cargos, la Fiscalía describió los dos hechos atribuidos al hombre y expuso la evidencia reunida hasta el momento. El primero habría ocurrido el 7 de julio de 2025, a las 20:57, cuando el imputado, mediante una cuenta de usuario vinculada a su correo electrónico, habría compartido a través de la plataforma Discord un video de contenido sexual explícito que involucraba a un niño menor de 13 años.

Publicidad

Iniciada la investigación se realizó un allanamiento en su vivienda y se secuestraron diversos dispositivos, en uno de ellos se halló otro video que contenía imágenes de abuso sexual de una niña menor de 13 años. 

Para sustentar la formulación de cargos, el Ministerio Público Fiscal presentó el reporte que dio inicio a la investigación e informes periciales posteriores, elaborados por profesionales del Laboratorio de Informática Forense del Poder Judicial y de la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones del Ministerio Público.

Estas pericias permitieron identificar el archivo de contenido sexual infantil en una de las computadoras secuestradas y establecer su vinculación con una cuenta de correo electrónico que también se encontraba registrada en otro equipo informático y había sido utilizada para acceder a Discord.

La calificación legal endilgada al hecho a los hechos por el Ministerio Público Fiscal es distribución y tenencia de imágenes de abuso sexual infantil respectivamente, ambos delitos agravados por tratarse de víctimas menores de 13 años, en carácter de autor, de conformidad con los artículos 45, 55 y 128, párrafos primero, segundo y quinto, del Código Penal.

Sin manifestar objeciones al hecho, el abogado particular del imputado solicitó un resguardo de información pericial a la que no se opuso la Fiscalía y fue aprobada por el juez de garantías que, además tuvo por formulados los cargos y dispuso la apertura de la investigación por el término de cuatro meses.  

Otras noticias de Judiciales

La justicia falló a favor de un conductor de Viedma que fue embestido fue chocado en su auto por un camión de la Municipalidad

La justicia falló a favor de un conductor de Viedma que fue embestido fue chocado en su auto por un camión de la Municipalidad

25 de septiembre de 2026
Confirman en Viedma una sanción a una tarjeta de crédito por no responder a tiempo a Defensa del Consumidor

Confirman en Viedma una sanción a una tarjeta de crédito por no responder a tiempo a Defensa del Consumidor

24 de septiembre de 2026
Se desarrolló la segunda audiencia por presunta defraudación al Estado mediante la falsificación de documentos

Se desarrolló la segunda audiencia por presunta defraudación al Estado mediante la falsificación de documentos

24 de septiembre de 2026
Rionet Flow

Más noticias

Para el 30 de este mes el Gobierno convocó a ATE y UPCN a una nueva Mesa de la Función Pública
Rio Negro

Para el 30 de este mes el Gobierno convocó a ATE y UPCN a una nueva Mesa de la Función Pública

25 de septiembre de 2026
Vergauven y Sánchez Ayala, en lo más alto de los Juegos Suramericanos ganaron dos medallas doradas para Viedma
Rio Negro

Vergauven y Sánchez Ayala, en lo más alto de los Juegos Suramericanos ganaron dos medallas doradas para Viedma

25 de septiembre de 2026
"Creemos que IPROSS tiene todas las condiciones para competir en el mercado por los servicios que brinda"
Rio Negro

"Creemos que IPROSS tiene todas las condiciones para competir en el mercado por los servicios que brinda"

24 de septiembre de 2026
En Vivo
Radio EM FM 97.9