Un hombre de Viedma es investigado por distribución y tenencia de imágenes de abuso sexual infantil

El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra un hombre por dos hechos vinculados a la distribución y tenencia de imágenes de abuso sexual infantil, ambos agravados por tratarse de víctimas menores de 13 años.

24 de septiembre de 2026

Durante la audiencia de formulación de cargos, la Fiscalía describió los dos hechos atribuidos al hombre y expuso la evidencia reunida hasta el momento. El primero habría ocurrido el 7 de julio de 2025, a las 20:57, cuando el imputado, mediante una cuenta de usuario vinculada a su correo electrónico, habría compartido a través de la plataforma Discord un video de contenido sexual explícito que involucraba a un niño menor de 13 años.

La acusación se sustenta en un reporte sobre la difusión del primer video a través de una plataforma digital y los posteriores resultados de pericias informáticas realizadas sobre dispositivos electrónicos vinculados al imputado.

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Iniciada la investigación se realizó un allanamiento en su vivienda y se secuestraron diversos dispositivos, en uno de ellos se halló otro video que contenía imágenes de abuso sexual de una niña menor de 13 años.

Para sustentar la formulación de cargos, el Ministerio Público Fiscal presentó el reporte que dio inicio a la investigación e informes periciales posteriores, elaborados por profesionales del Laboratorio de Informática Forense del Poder Judicial y de la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones del Ministerio Público.

Estas pericias permitieron identificar el archivo de contenido sexual infantil en una de las computadoras secuestradas y establecer su vinculación con una cuenta de correo electrónico que también se encontraba registrada en otro equipo informático y había sido utilizada para acceder a Discord.

La calificación legal endilgada al hecho a los hechos por el Ministerio Público Fiscal es distribución y tenencia de imágenes de abuso sexual infantil respectivamente, ambos delitos agravados por tratarse de víctimas menores de 13 años, en carácter de autor, de conformidad con los artículos 45, 55 y 128, párrafos primero, segundo y quinto, del Código Penal.

Sin manifestar objeciones al hecho, el abogado particular del imputado solicitó un resguardo de información pericial a la que no se opuso la Fiscalía y fue aprobada por el juez de garantías que, además tuvo por formulados los cargos y dispuso la apertura de la investigación por el término de cuatro meses.