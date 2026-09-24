La Legislatura de Río Negro aprobó la ley impulsada por el Gobernador Alberto Weretilneck que habilita a trabajadores estatales a elegir libremente su obra social y termina con la obligatoriedad de permanecer en IPROSS. La nueva norma alcanza a agentes públicos activos y pasivos y contempla también a su grupo familiar.

24 de septiembre de 2026

La ley establece que quien ejerza la opción deberá permanecer un mínimo de 12 meses en la entidad elegida. Cumplido ese período podrá optar por otra cobertura. Además, transcurridos 36 meses desde el primer ejercicio de la opción podrá solicitar su reincorporación a IPROSS como afiliado obligatorio directo, sin períodos de carencia.

La ley fue aprobada por 35 votos a favor y solo 9 en contra, de legisladores del peronismo, y convierte en realidad la decisión anunciada por Weretilneck el pasado 10 de septiembre: que el personal estatal pueda elegir la cobertura de salud que considere más conveniente para su grupo familiar.

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También garantiza la continuidad de los tratamientos durante el proceso de cambio y la reincorporación a IPROSS cuando la cobertura elegida cese por causas ajenas al afiliado.

Apoyado en una gestión seria y transparente de los recursos por parte del Instituto, el Gobierno avanza firme en la transformación de la obra social de la provincia. Siempre con la presencia y cobertura para los afiliados en toda la provincia como prioridad.

Para el Gobernador, la libre elección no implica debilitar la obra social rionegrina, sino aumentar la exigencia sobre todo el sistema. “Creemos que IPROSS tiene todas las condiciones para competir en el mercado por los servicios que brinda. Esta decisión permitirá que siga creciendo y mejorando su prestación”, afirmó Weretilneck.

Libertad, competencia y mejor atención

La reforma genera cambios en tres planos. En primer lugar, amplía la libertad del trabajador estatal y su grupo familiar para elegir la cobertura médica que consideren más adecuada a sus necesidades.

Al mismo tiempo, plantea una mayor exigencia para IPROSS, que deberá competir para conservar a sus afiliados y profundizar su proceso de modernización y mejora de la atención, tanto en las delegaciones como en el nivel central.

El nuevo escenario también eleva la exigencia sobre sanatorios, laboratorios y profesionales médicos. La posibilidad de cambiar de cobertura les da a los afiliados una herramienta concreta frente al cobro de plus, las demoras en los turnos o una atención que no responda a sus necesidades.

La iniciativa impulsada por Weretilneck incorpora así la libre elección de obra social para los trabajadores estatales y establece un nuevo esquema en el que IPROSS deberá competir por la calidad de sus prestaciones y los prestadores responder a una mayor capacidad de elección de los afiliados.