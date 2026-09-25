Patagones es el único municipio que conserva el subsidio por Zonas Frías, por pertenecer formalmente a la Patagonia

El sistema de subsidios al gas natural distingue desde hace más de dos décadas entre distintas regiones del país. Ese esquema, creado en 2002, fue ampliado en 2021 y multiplicó la cantidad de hogares alcanzados por el beneficio. Esta semana, el Congreso avanzó con una reforma que redefine ese criterio y que impacta de lleno en la provincia de Buenos Aires.

25 de septiembre de 2026

El Senado aprobó este jueves, por 38 votos a favor y ocho en contra, la reforma al régimen de Zonas Frías que ya contaba con media sanción de Diputados desde mayo. La nueva ley elimina el subsidio automático en la boleta de gas para 1,24 millones de hogares distribuidos en 94 municipios de la provincia de Buenos Aires. A nivel nacional, el impacto alcanza a unos 3,35 millones de usuarios.



La reforma retrotrae el esquema al criterio climático original del régimen, creado en 2002. De esta manera, solo conservan el beneficio los usuarios de la Patagonia, de Malargüe (Mendoza) y de la Puna. Quedan afuera todos los distritos que se habían incorporado con la ampliación sancionada en 2021, impulsada por el entonces diputado Máximo Kirchner, que había multiplicado los beneficiarios de 950.000 a 4 millones de hogares e incluido zonas de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, San Luis y otras provincias sin condiciones climáticas extremas.

Además de la restricción geográfica, la reforma modifica la base sobre la que se calcula el descuento. Hasta ahora, la bonificación, que oscilaba entre el 30% y el 50% según la región, se aplicaba sobre el total de la factura. Con la nueva norma, el subsidio recae exclusivamente sobre el PIST, uno de los tres componentes de una boleta residencial. Los otros dos, el VAD, que explica gran parte del cargo fijo, y el costo del transporte troncal junto con la carga impositiva, dejan de estar cubiertos.



Ese cambio en la base de cálculo implica que incluso los usuarios que permanecen dentro del régimen, como los hogares patagónicos, tendrán aumentos: las estimaciones manejadas durante la negociación ubican ese incremento en torno al 25% para la zona histórica. Para garantizar el respaldo en la Cámara alta, el Gobierno había negociado en agosto un acuerdo paralelo con gobernadores del norte del país. A cambio del apoyo, se comprometió a ampliar los subsidios eléctricos para las zonas bioambientales cálidas y muy cálidas durante los meses de mayor temperatura: el bloque adicional para la Zona Muy Cálida subiría de 300 a 550 kWh, y el de la Zona Cálida, de 150 a 300 kWh, entre noviembre y abril. Ese compromiso no quedó incorporado al texto de la ley y se instrumentará mediante una resolución en el Boletín Oficial.



Con el cambio establecido por el Senado, los usuarios que habiten en esas zonas del país no tendrán el beneficio de forma automática, sino que tendrán que realizar un trámite y declarar su vulnerabilidad socioeconómica.



El Gobierno proyecta un ahorro de $272.099 millones. De acuerdo con los cálculos del Estado nacional, el esquema anterior generaba un déficit de $485.000 millones, financiado parcialmente por un recargo del 7,5% sobre el gas que resultó insuficiente para cubrir los costos desde la ampliación de 2021.