La totalidad de los sueldos del personal estatal se abonará el 1 de octubre en Rio Negro

El Gobierno de Río Negro abonará este jueves 1 de octubre los salarios de todo el personal de la administración pública rionegrina. "La medida se enmarca en la decisión del Gobernador Alberto Weretilneck de brindar orden y previsibilidad, cuidando el poder adquisitivo de las familias", expresóel Gobierno.

28 de septiembre de 2026
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La totalidad de los sueldos del personal estatal se abonará el 1 de octubre en Rio Negro
La totalidad de los sueldos del personal estatal se abonará el 1 de octubre en Rio Negro

El depósito de los haberes se ejecutará íntegramente en una única jornada, otorgando seguridad y tranquilidad a las familias rionegrinas.

El jueves, cobrarán sus salarios personal de Salud Pública, guardias y horas extras; Policía de Río Negro; el Servicio Penitenciario Provincial.

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El 1° también percibirán sus sueldos docentes, porteros, personal de la Ley 1.844, Vialidad Rionegrina; pensiones de Bomberos Voluntarios; y los poderes Legislativo y Judicial, además de órganos de control.

Río Negro consolida así la política sostenida que garantiza el pago de sueldos en tiempo y forma, inyectando recursos que llegan directamente al bolsillo de estatales, lo que permite dinamizar la economía en cada punto de la provincia.

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