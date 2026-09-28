La totalidad de los sueldos del personal estatal se abonará el 1 de octubre en Rio Negro
El Gobierno de Río Negro abonará este jueves 1 de octubre los salarios de todo el personal de la administración pública rionegrina. "La medida se enmarca en la decisión del Gobernador Alberto Weretilneck de brindar orden y previsibilidad, cuidando el poder adquisitivo de las familias", expresóel Gobierno.
El depósito de los haberes se ejecutará íntegramente en una única jornada, otorgando seguridad y tranquilidad a las familias rionegrinas.
El jueves, cobrarán sus salarios personal de Salud Pública, guardias y horas extras; Policía de Río Negro; el Servicio Penitenciario Provincial.
El 1° también percibirán sus sueldos docentes, porteros, personal de la Ley 1.844, Vialidad Rionegrina; pensiones de Bomberos Voluntarios; y los poderes Legislativo y Judicial, además de órganos de control.
Río Negro consolida así la política sostenida que garantiza el pago de sueldos en tiempo y forma, inyectando recursos que llegan directamente al bolsillo de estatales, lo que permite dinamizar la economía en cada punto de la provincia.