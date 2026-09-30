En la reunión de la Mesa de la Función Pública el gobierno no realizó propuesta salarial

El Gobierno Provincial presentó el estado de las cuentas públicas y confirmó que elabora una propuesta de actualización salarial para el último tramo del año.

30 de septiembre de 2026

Durante una nueva reunión de la Mesa de la Función Pública, el Gobierno de Río Negro brindó un informe detallado sobre el estado actual de las finanzas provinciales.

Luego, segúnel comunicado oficial, la Provincia asumió el compromiso de elaborar una nueva propuesta de actualización salarial orientada a cubrir el último tramo del año. El propósito central es sostener la previsibilidad para los trabajadores de la Administración Pública, administrando los recursos de todos los rionegrinos con responsabilidad fiscal.