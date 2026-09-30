En la reunión de la Mesa de la Función Pública el gobierno no realizó propuesta salarial

El Gobierno Provincial presentó el estado de las cuentas públicas y confirmó que elabora una propuesta de actualización salarial para el último tramo del año.

30 de septiembre de 2026
Compartir
En la reunión de la Mesa de la Función Pública el gobierno no realizó propuesta salarial
En la reunión de la Mesa de la Función Pública el gobierno no realizó propuesta salarial

Durante una nueva reunión de la Mesa de la Función Pública, el Gobierno de Río Negro brindó un informe detallado sobre el estado actual de las finanzas provinciales.

Luego, segúnel comunicado oficial, la Provincia asumió el compromiso de elaborar una nueva propuesta de actualización salarial orientada a cubrir el último tramo del año. El propósito central es sostener la previsibilidad para los trabajadores de la Administración Pública, administrando los recursos de todos los rionegrinos con responsabilidad fiscal.

Publicidad

La reunión de trabajo estuvo encabezada por la Secretaria de la Función Pública, Tania Lastra; junto a la Secretaria de Gobierno, Natalia Almonacid;la Secretaria de Hacienda, Natalia Crociati; y la Subsecretaría de la Función Pública Antonela Mestre. Por el sector gremial participaron Leticia Lapalma, en representación de ATE y Mónica Miranda, por UPCN.

Otras noticias de Rio Negro

"La convocatoria de la nada, mucho llamado ninguna propuesta" la crítica de UPCN al Gobierno

"La convocatoria de la nada, mucho llamado ninguna propuesta" la crítica de UPCN al Gobierno

30 de septiembre de 2026
El gremio ATE reclama al Gobierno una actualización por IPC para el último tramo del año

El gremio ATE reclama al Gobierno una actualización por IPC para el último tramo del año

30 de septiembre de 2026
Nueva presentación judicial de UPCN contra el control biométrico facial en Río Negro

Nueva presentación judicial de UPCN contra el control biométrico facial en Río Negro

30 de septiembre de 2026
Rionet Flow

Más noticias

Por dos meses prorrogaron la prisión preventiva de un hombre acusado de homicidio en Viedma
Judiciales

Por dos meses prorrogaron la prisión preventiva de un hombre acusado de homicidio en Viedma

30 de septiembre de 2026
A tres médicos de Viedma le formularon cargos por homicidio culposo
Judiciales

A tres médicos de Viedma le formularon cargos por homicidio culposo

29 de septiembre de 2026
La justicia formuló cargos a un conductor que atropelló a dos hombres
Judiciales

La justicia formuló cargos a un conductor que atropelló a dos hombres

29 de septiembre de 2026
En Vivo
Radio EM FM 97.9