La justicia formuló cargos a un conductor que atropelló a dos hombres

El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra un hombre acusándolo de haber provocado un siniestro vial el 11 de agosto de 2026 cuando impactó contra un grupo de personas que caminaban por la banquina de la ruta nacional 250. En el hecho falleció una de ellas y la otra sufrió heridas de gravedad.

29 de septiembre de 2026

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La justicia formuló cargos a un conductor que atropelló a dos hombres

En la audiencia realizada hoy de manera virtual a través del sistema Zoom, la Fiscalía describió las circunstancias del hecho y detalló la evidencia reunida hasta el momento para sustentar la acusación. La fiscal Paula Rodriguez Frandsen dijo que el imputado circulaba en una camioneta Fiat Strada roja por la ruta nacional 250, en dirección Guardia Mitre-General Conesa, "sin el debido cuidado y prevención y sin conservar el dominio efectivo del vehículo" que descendió a la banquina y continuó circulando sobre ella sin que existiera una emergencia que justificara esa maniobra. Allí se produjo el impacto contra dos personas que se desplazaban a pie en la misma dirección. Como consecuencia, una de ellas falleció, mientras que la otra sufrió una polifractura en la pierna derecha.

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