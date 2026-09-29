La justicia formuló cargos a un conductor que atropelló a dos hombres
El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra un hombre acusándolo de haber provocado un siniestro vial el 11 de agosto de 2026 cuando impactó contra un grupo de personas que caminaban por la banquina de la ruta nacional 250. En el hecho falleció una de ellas y la otra sufrió heridas de gravedad.
En la audiencia realizada hoy de manera virtual a través del sistema Zoom, la Fiscalía describió las circunstancias del hecho y detalló la evidencia reunida hasta el momento para sustentar la acusación.
La fiscal Paula Rodriguez Frandsen dijo que el imputado circulaba en una camioneta Fiat Strada roja por la ruta nacional 250, en dirección Guardia Mitre-General Conesa, "sin el debido cuidado y prevención y sin conservar el dominio efectivo del vehículo" que descendió a la banquina y continuó circulando sobre ella sin que existiera una emergencia que justificara esa maniobra. Allí se produjo el impacto contra dos personas que se desplazaban a pie en la misma dirección. Como consecuencia, una de ellas falleció, mientras que la otra sufrió una polifractura en la pierna derecha.
Para sustentar la formulación de cargos por los delitos de homicidio y lesiones graves, ambos culposos y en calidad de autor, la fiscalía enumeró como evidencia el acta de procedimiento del Cuerpo de Seguridad Vial de General Conesa; el informe médico de la persona lesionada y las entrevistas realizadas a quienes acompañaban a las victimas. Todas ellas relataron que tuvieron que caminar por la banquina porque el vehículo en el que se desplazaban se había averiado algunos metros antes. Sumó a esos testimonios el de otro hombre que circulaba en auto por la ruta en ese momento y fue testigos de los hechos.
También incorporó el certificado de defunción de la víctima fatal, la planilla de estado del automotor, las actas confeccionadas por un perito y las entrevistas efectuadas a cuatro integrantes del personal policial en la sede del Cuerpo de Seguridad Vial de General Conesa. Las pericias mecánicas se profundizaron por lo que se agrega un informe de peritaje mecánico, sobre la camioneta y sobre los neumáticos, la copia certificada del libro de guardia del Hospital de Conesa y la copia certificada de la historia clínica de la persona lesionada.
Finalmente, el Ministerio Público Fiscal detalló el Informe Pericial N° 82 “DEGC-I”, elaborado por el Gabinete de Criminalística de General Conesa y acompañado por un croquis ilustrativo, además de seis declaraciones testimoniales recibidas en la sede del Cuerpo de Seguridad Vial de General Conesa.