Violó a su nieta, fue detenido y la fiscalía solicitó 11 de años de prisión

La fiscalía solicitó para un hombre - ya declarado responsable penal de abuso sexual agravado - la pena de 11 años de prisión efectiva. El imputado llegó a la audiencia de cumpliendo prisión preventiva, tras haber sido capturado y que se pudiera dar continuidad a este proceso penal.

29 de septiembre de 2026

El hecho por el cual el hombre hoy afrontó la audiencia de cesura es el ocurrido tanto en Chacramonte como en Cervantes en varias oportunidades, cuando su nieta tenía entre 3 y 13 años.

La fiscalía solicitó para un hombre - ya declarado responsable penal de abuso sexual agravado - la pena de 11 años de prisión efectiva. El imputado llegó a la audiencia de hoy cumpliendo prisión preventiva, tras haber sido capturado y que se pudiera dar continuidad a este proceso penal.

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“Lo que la fiscalía logró probar en juicio es que los abusos sucedían durante la noche cuando la niña se encontraba bajo su guarda, durmiendo con él en la misma cama y también en un vehículo que compartían la víctima y su abuelo”, explicó la fiscal Natalia Pascual.

“Mientras ocurría todo el imputado le decía que no diga nada, que le iba a comprar cosas”, agregó la fiscalía.

La calificación legal por la cual hoy se solicitaron los 11 años de prisión efectiva es la de: “abuso sexual simple reiterado, agravado por el vínculo y por ser encargado de la guarda en concurso real con abuso sexual con acceso carnal, agravado por el vínculo y por ser encargado de la guarda reiterados, ambas figuras en concurso ideal con corrupción de menores agravada por la edad de la víctima, por el vínculo y por ser encargado de la guarda”.

Como agravantes la fiscalía enumeró que “se tuvo en cuenta la extensión del tiempo en que se cometieron los hechos, la cantidad indeterminada de los mismos y las diversas modalidades de abusos. Además de que el imputado integraba el círculo íntimo, la vulnerabilidad a la que fue sometida la niña, todo agravado por su condición de mujer, su corta edad y la asimetría de poder, como también la extensión del daño que ,a raíz de los abusos, la víctima sufrió una enfermedad de transmisión sexual”, explicó Pascual.

La defensa particular dijo que continuarán con las vías recursivas como ya se señaló en el debate respecto de la responsabilidad penal.

El Tribunal integrado por Fernando Sánchez Freytes, Emilio Stadler y Julio Martínez Vivot dará a conocer su resolución el próximo martes 6 de octubre a las 12:00.