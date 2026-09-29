Los arcos y aros deportivos deberán estar anclados o contar con contrapesos en Río Negro

Un arco móvil sin fijación puede volcarse durante un entrenamiento, un partido o incluso cuando no está en uso. Para prevenir ese riesgo, la Legislatura de Río Negro aprobó este jueves nuevas condiciones de seguridad para las estructuras deportivas y recreativas de la provincia.

29 de septiembre de 2026

Las instituciones tendrán que verificar las fijaciones antes de cada actividad. Además, los arcos móviles que no se utilicen deberán permanecer sujetos o colocados en posición horizontal, y no podrán emplearse estructuras inestables en espacios destinados a niñas y niños. Se establece también una inspección técnica como mínimo una vez al año, con la emisión de un certificado de aptitud.

La norma exige que los arcos de fútbol, handball, hockey y rugby, los aros de básquet, los postes de vóley y otras estructuras similares cuenten con anclajes al suelo o contrapesos que impidan su vuelco. Las estructuras móviles deberán ofrecer condiciones equivalentes de estabilidad, según los parámetros técnicos que establezca la reglamentación.

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El proyecto fue impulsado por los legisladores Juan Martin, Ofelia Stupenengo y Marcelo Szczygol. En sus fundamentos mencionaron la muerte de Joaquín Gatto, un niño de 12 años sobre quien cayó un arco de fútbol sin anclaje en enero de 2026, durante un campamento en Junín de los Andes. También advirtieron que los vientos frecuentes en Río Negro aumentan el riesgo cuando las estructuras al aire libre no están bien aseguradas.

La ley incorpora, por último, campañas de prevención y capacitaciones bajo la consigna “Anclá, Controlá, Respetá”. La autoridad de aplicación deberá elaborar protocolos de instalación y mantenimiento, y podrá coordinar acciones con municipios e instituciones deportivas para adecuar sus instalaciones.

Durante el tratamiento en el recinto, Stupenengo explicó que “garantizar condiciones seguras en estos ámbitos es una responsabilidad indelegable del Estado y de las instituciones deportivas, especialmente cuando se trata de proteger la integridad de niñas, niños y adolescentes”.

Posteriormente, Szczygol explicó que la propuesta apunta a generar en Río Negro un ámbito específico encargado de controlar los elementos deportivos existentes en las distintas localidades y trabajar coordinadamente con los municipios.

Szczygol hizo especial referencia a las condiciones climáticas de Río Negro y a los fuertes vientos que suelen registrarse en distintas zonas de la provincia, lo que incrementa el riesgo cuando las estructuras no se encuentran debidamente aseguradas.

“Muchas veces en la Argentina estamos acostumbrados a atar todo con alambre. Esto no puede ser más. Tenemos que empezar a ser responsables y controlar las cosas que tenemos para usar”, expresó.

El legislador sostuvo que la norma busca avanzar en la prevención sin afectar la autonomía de municipios, clubes, asociaciones y otras instituciones, pero estableciendo condiciones mínimas de seguridad.

“Río Negro tiene que estar a la altura de las circunstancias”, afirmó Szczygol, quien cerró su intervención señalando que la nueva legislación debe servir “para prevenir accidentes y que no haya más Joaquín Gato”.

La iniciativa fue finalmente acompañada por la Legislatura, incorporando así mayores exigencias de seguridad para arcos, aros y otros elementos instalados en espacios deportivos y recreativos de la provincia.