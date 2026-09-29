"Necesitamos convocatoria a paritarias para reclamar por aumento salarial, jubilaciones dignas y derecho a la salud"

"El Gobierno de Río Negro convocó a ATE y UPCN para el 30 de septiembre. Mientras tanto, desde UnTER seguimos esperando la convocatoria de la Secretaría de Trabajo para retomar la negociación salarial docente".

29 de septiembre de 2026

Desde UNTER, reclamamos esta convocatoria en un contexto de endeudamiento de nuestros compañeros porque tenemos salarios que no alcanzan. Necesitamos un salario acorde a la canasta básica y que se componga de ítems remunerativos que no desfinancien el IPROSS y sostengan nuestro régimen jubilatorio.

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El gobierno avanzó con la desregulación del IPROSS y puso en riesgo la solvencia de nuestra cobertura médica. Nuestra respuesta debe ser seguir luchando por un salario que financie el IPROSS así como reclamar nuestro lugar en el consejo asesor y de administración.

Además, más de 300 compañeros y compañeras están encontrándose con sus jubilaciones paralizadas por el incumplimiento del gobierno del convenio con ANSES".

"Reclamamos que se nos convoque a paritaria para obtener respuestas a nuestros reclamos por, recomposición salarial, defensa de nuestro régimen jubilatorio, defensa de nuestro derecho a la salud, respuesta urgente a las situaciones edilicias, vulneración de derechos y políticas educativas inconsultas".

"La paritaria es nuestro derecho. Hacemos responsable al Gobierno", expresó UNTER.