En San Javier falta poco para estrenar el acceso pavimentado

El acceso pavimentado a San Javier alcanzó el 98% de avance y ya transita su etapa final. En los próximos días comenzará la señalización horizontal y la obra será inaugurada en octubre. El compromiso asumido por el Gobernador Alberto Weretilneck se hace realidad con una infraestructura esperada por la comunidad.

29 de septiembre de 2026
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En San Javier falta poco para estrenar el acceso pavimentado
En San Javier falta poco para estrenar el acceso pavimentado

La pavimentación comprende más de 2.100 metros desde la Ruta Nacional 3 y permitirá mejorar la seguridad, ordenar la circulación y facilitar el ingreso y egreso a la localidad. Con la carpeta asfáltica ya colocada en toda la traza, también se completaron las principales obras complementarias y actualmente se ejecutan los últimos trabajos.

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La obra demandó una inversión de $2.467 millones, financiada a través del Bono VMOS, creado a partir del acuerdo alcanzado por el Gobernador Alberto Weretilneck con las empresas petroleras que operan el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur.

De esta manera, los recursos generados por la actividad hidrocarburífera se convierten en infraestructura para las comunidades rionegrinas. En San Javier, esa inversión permite mejorar una conexión clave para vecinos, productores y visitantes.

La intervención es ejecutada por Vialidad Rionegrina en el marco del plan de infraestructura vial del Gobierno de Río Negro, que impulsa obras para fortalecer la conectividad y acompañar el desarrollo de las distintas regiones de la provincia.

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