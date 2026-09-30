Por dos meses prorrogaron la prisión preventiva de un hombre acusado de homicidio en Viedma

Fiscalía solicitó la prórroga de la prisión preventiva de un hombre acusado de haber matado a otro, el 29 de junio pasado. Según la acusación, el imputado golpeó a la víctima y le asestó múltiples puntazos con un cuchillo que le provocaron la muerte.

30 de septiembre de 2026

La audiencia se realizó por Zoom y en ella, la fiscal Mariana Giammona repasó las medidas desarrolladas desde el inicio de la investigación. Mencionó entrevistas, el resultado del trabajo efectuado en el lugar del hecho y el informe de autopsia, que determinó que las más de 37 heridas sufridas por la víctima le provocaron su muerte. Con la evidencia reunida durante la primera etapa se formularon cargos y se dispuso oportunamente la prisión preventiva.

Algunas horas después se entregó en una dependencia policial y, al día siguiente, se le formularon cargos. Desde entonces permanece en prisión preventiva, situación en la que constinuará.

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La Fiscalía explicó que posteriormente se profundizó la investigación mediante diversos allanamientos. En esos procedimientos se secuestraron prendas con sangre y un vehículo perteneciente al imputado, que fue requisado. También se secuestraron teléfonos celulares que están siendo peritados por la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones del Ministerio Público (OITel).

Además, se incorporaron informes vinculados con huellas digitales y los correspondientes cotejos, junto con documentación de las revisiones médicas realizadas. Giammona indicó que, de acuerdo con los estudios efectuados, la víctima había fallecido entre 15 y 29 horas antes de ser hallada. También expuso los resultados obtenidos de los informes toxicológicos.

La acusación pública señaló que aún restan resultados de análisis científicos a cargo del Laboratorio de Genética Forense del Ministerio Público, con sede en Bariloche. Asimismo, existen elementos secuestrados que continúan bajo análisis y se desarrollan distintos cotejos vinculados con la evidencia reunida durante la investigación.

Sostuvo además que permanecen vigentes los fundamentos que justificaron la medida cautelar y solicitó su prórroga adelantando que resta incorporar evidencia relevante. Consideró también que persiste el riesgo de entorpecimiento de la investigación al que sumó el peligro de fuga, que vinculó con el avance de la investigación y la expectativa de pena para el delito atribuido, que prevé un mínimo de ocho años de prisión.

La querella adhirió al planteo fiscal y señaló, entre otros aspectos, el tiempo necesario para obtener los resultados de los estudios pendientes. También sostuvo que la presentación del imputado en la dependencia policial no había sido espontánea, ya que fue acompañado por su hermana y su madre y se produjo na vez que el hombre se bañó y se cambió de ropa, circunstancias que vinculó con el riesgo de entorpecimiento.

La defensa se opuso a la prórroga. Planteó que el hecho se produjo en el contexto de una disputa entre dos personas que se encontraban bajo los efectos de alcohol y drogas y sostuvo que actualmente no existe peligro de fuga ni posibilidad de entorpecer la investigación. En función de ello, solicitó que se morigere la prisión preventiva brindando un domicilio en el que puede instalarse en la localidad de El Bolsón.

Finalmente, la jueza de Garantías, Georgina Amaro analizó los argumentos expuestos por la Fiscalía, la querella y la defensa y dispuso la prórroga de la prisión preventiva del imputado.