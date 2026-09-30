"La convocatoria de la nada, mucho llamado ninguna propuesta" la crítica de UPCN al Gobierno

UPCN manifestó que en la reunión del Consejo Provincial de la Función Pública realizada este miércoles, "el gobierno no presentó propuesta. Resulta patética y mezquina la actitud oficial de convocar a los gremios a una negociación salarial con las manos vacías, demostrando una total falta de respeto y desidia hacia el esfuerzo diario de los trabajadores y trabajadoras estatales que hoy sufren el ajuste.

30 de septiembre de 2026

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"La convocatoria de la nada, mucho llamado ninguna propuesta" la crítica de UPCN al Gobierno

Frente a esta falta absoluta de respuestas y especulación por parte del Ejecutivo, desde UPCN Seccional Río Negro presentamos formalmente nuestros reclamos y solicitudes salariales prioritarias. Exigimos la recuperación del salario y que a partir del próximo bimestre, se incorpore un porcentaje de las sumas no remunerativas vigentes al salario básico, complementando la actualización por inflación.

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