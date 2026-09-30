"La convocatoria de la nada, mucho llamado ninguna propuesta" la crítica de UPCN al Gobierno
UPCN manifestó que en la reunión del Consejo Provincial de la Función Pública realizada este miércoles, "el gobierno no presentó propuesta. Resulta patética y mezquina la actitud oficial de convocar a los gremios a una negociación salarial con las manos vacías, demostrando una total falta de respeto y desidia hacia el esfuerzo diario de los trabajadores y trabajadoras estatales que hoy sufren el ajuste.
Frente a esta falta absoluta de respuestas y especulación por parte del Ejecutivo, desde UPCN Seccional Río Negro presentamos formalmente nuestros reclamos y solicitudes salariales prioritarias.
Exigimos la recuperación del salario y que a partir del próximo bimestre, se incorpore un porcentaje de las sumas no remunerativas vigentes al salario básico, complementando la actualización por inflación.
Solicitamos que mediante una estimación provisoria de la inflación para el mes de diciembre, se garantice la incidencia de dicha inflación en el aguinaldo y establecer una compensación automática en enero por una eventual diferencia.
Asimismo, pedimos que la política salarial de enero y febrero de 2027 se discuta en diciembre de este año.
Planteamos un aumento extraordinario en el valor de las guardias en SENAF y Desarrollo Humano, la regularización de sus pagos mediante un cronograma y la actualización automática de los montos con la categoría 8 pregrado.
La reunión pasó a un cuarto intermedio para la próxima semana. Desde el gremio esperamos que el gobernador escuche la voz de los trabajadores y atienda las demandas" expresó el gremio en un comunicado luego de la reunión.