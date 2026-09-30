El gremio ATE reclama al Gobierno una actualización por IPC para el último tramo del año
Ante la ausencia de oferta salarial, el sindicato dejó asentado su reclamo, volvió a rechazar el control biométrico y exigió el pago de recategorizaciones y respuestas a distintos pedidos sectoriales. El encuentro pasó a un cuarto intermedio hasta la semana próxima.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y el Gobierno se reunieron este miércoles en la Mesa de la Función Pública, aunque el Ejecutivo llegó al encuentro sin una oferta de actualización salarial para el último tramo del año. Ante esta situación, el sindicato dejó asentado su reclamo de una recomposición de los haberes tomando como referencia la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), tal como fue acordado en reuniones anteriores.
Además, ATE relevó que existen rubros esenciales que registraron incrementos superiores al promedio general de los precios. Entre ellos, las tarifas de luz, gas y agua, los alquileres y la canasta alimentaria.
El sindicato por otro lado volvió a rechazar la implementación del control biométrico como mecanismo excluyente para registrar la asistencia. Sin oponerse al control de presentismo, solicitó que se garanticen métodos alternativos, tal como establece la legislación vigente, para aquellos trabajadores que, por distintas circunstancias, no quieran o no puedan incorporar sus datos biométricos a un sistema de este tipo.
Asimismo, ATE reclamó la regularización de las recategorizaciones pendientes y el pago retroactivo de las deudas que hayan sido comprobadas. El retraso alcanza a trabajadores de varios sectores de la Administración Pública Provincial
Por último, el sindicato realizó demandas sectoriales vinculadas a Educación, Salud, SeNAF, Desarrollo Humano y SPLIF. Las partes acordaron un cuarto intermedio hasta la semana próxima.