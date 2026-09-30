El gremio ATE reclama al Gobierno una actualización por IPC para el último tramo del año

Ante la ausencia de oferta salarial, el sindicato dejó asentado su reclamo, volvió a rechazar el control biométrico y exigió el pago de recategorizaciones y respuestas a distintos pedidos sectoriales. El encuentro pasó a un cuarto intermedio hasta la semana próxima.

30 de septiembre de 2026

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El gremio ATE reclama al Gobierno una actualización por IPC para el último tramo del año

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y el Gobierno se reunieron este miércoles en la Mesa de la Función Pública, aunque el Ejecutivo llegó al encuentro sin una oferta de actualización salarial para el último tramo del año. Ante esta situación, el sindicato dejó asentado su reclamo de una recomposición de los haberes tomando como referencia la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), tal como fue acordado en reuniones anteriores. Además, ATE relevó que existen rubros esenciales que registraron incrementos superiores al promedio general de los precios. Entre ellos, las tarifas de luz, gas y agua, los alquileres y la canasta alimentaria.

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