Fuerte impacto entre un móvil policial y una camioneta en la Ruta N°1 cerca de Fridevi

El hecho ocurrió cerca de las 19:00 horas de este lunes a la altura del kilómetro 8, cerca del Frigorífico Fridevi, cuando un patrullero que circulaba con las balizas encendidas en dirección El Cóndor - Viedma impactó contra una camioneta Renault Oroch.

5 de octubre de 2026

​A raíz de la colisión, el móvil policial terminó volcado sobre la banquina contraria a unos 50 metros de la camioneta, luego de chocar tambiénun poste de luz y unis árboles.

Los dos efectivos que ocupaban el vehículo sufrieron fuertes lesiones en sus hombros y debieron ser auxiliados por transeúntes que colaboraron para sacarlos del móvilpolicial. Por su parte, los ocupantes de la camioneta resultaron ilesos.