Fuerte impacto entre un móvil policial y una camioneta en la Ruta N°1 cerca de Fridevi
El hecho ocurrió cerca de las 19:00 horas de este lunes a la altura del kilómetro 8, cerca del Frigorífico Fridevi, cuando un patrullero que circulaba con las balizas encendidas en dirección El Cóndor - Viedma impactó contra una camioneta Renault Oroch.
A raíz de la colisión, el móvil policial terminó volcado sobre la banquina contraria a unos 50 metros de la camioneta, luego de chocar tambiénun poste de luz y unis árboles.
Los dos efectivos que ocupaban el vehículo sufrieron fuertes lesiones en sus hombros y debieron ser auxiliados por transeúntes que colaboraron para sacarlos del móvilpolicial. Por su parte, los ocupantes de la camioneta resultaron ilesos.
En el lugar trabajó personal policial para realizar las pericias correspondientes y ordenar el tránsito.
Se trata de establecer como fue la colisión, porque la camioneta quedó atravesada en medio de la ruta y el golpe lo tuvo en la parte delantera izquierda.