Detienen a un hombre en el barrio Guido de Viedma que tenía tres pedidos de captura
Un control preventivo realizado por motoristas de la Comisaría 30° en el barrio Guido de Viedma terminó con la detención de un hombre sobre quien pesaban tres pedidos de captura, registrados en distintos momentos de 2026 y requeridos por dos fiscalías distintas de Viedma.
El procedimiento se desarrolló cuando el personal policial recorría el sector de las escaleras 22 y 23 y detectó a un hombre que se encontraba en las inmediaciones. Los efectivos procedieron a identificarlo y realizaron la consulta correspondiente a través del Centro Inteligente de Seguridad.
La verificación permitió establecer que figuraban tres pedidos de captura activos. El primero había sido registrado el 29 de mayo ante la Fiscalía 5, mientras que el segundo correspondía al 4 de junio y había sido requerido por la Fiscalía 8. El tercer pedido había sido incorporado el 14 de julio, nuevamente a requerimiento de la Fiscalía 5.
De esta manera, la consulta realizada durante el recorrido preventivo permitió advertir que la persona identificada era requerida por la Justicia en tres actuaciones diferentes.
Ante esta situación, los efectivos comunicaron la novedad a la fiscal de turno, quien dispuso la detención del hombre y su puesta a disposición de la Justicia para la correspondiente audiencia. Además, se solicitaron los antecedentes penales con el objetivo de completar la información vinculada con la situación judicial de la persona detenida.
El procedimiento vuelve a mostrar la importancia de los controles preventivos y de las herramientas de consulta utilizadas por la Policía de Río Negro, que permiten verificar en el momento la situación judicial de las personas identificadas y actuar cuando existen requerimientos vigentes.