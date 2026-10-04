Detienen a un hombre en el barrio Guido de Viedma que tenía tres pedidos de captura

Un control preventivo realizado por motoristas de la Comisaría 30° en el barrio Guido de Viedma terminó con la detención de un hombre sobre quien pesaban tres pedidos de captura, registrados en distintos momentos de 2026 y requeridos por dos fiscalías distintas de Viedma.

4 de octubre de 2026

Compartir Compartir

Detienen a un hombre en el barrio Guido de Viedma que tenía tres pedidos de captura

El procedimiento se desarrolló cuando el personal policial recorría el sector de las escaleras 22 y 23 y detectó a un hombre que se encontraba en las inmediaciones. Los efectivos procedieron a identificarlo y realizaron la consulta correspondiente a través del Centro Inteligente de Seguridad. La verificación permitió establecer que figuraban tres pedidos de captura activos. El primero había sido registrado el 29 de mayo ante la Fiscalía 5, mientras que el segundo correspondía al 4 de junio y había sido requerido por la Fiscalía 8. El tercer pedido había sido incorporado el 14 de julio, nuevamente a requerimiento de la Fiscalía 5.

Publicidad