El Ministro de Gobierno y Trabajo de Río Negro, Agustín Ríos, cuestionó las recientes declaraciones del secretario general de UPCN, Juan Carlos Scalesi, y le reclamó que explique la diferencia entre su postura frente a las negociaciones salariales nacionales y la que adopta en la provincia. “Scalesi habla mucho, critica y cuestiona, pero sigue sin explicar por qué acepta una propuesta nacional y rechaza la de Río Negro. Si considera que la oferta provincial es insuficiente, tiene que decir cuáles son sus argumentos y qué alternativa propone”.

21 de octubre de 2026

El Ministro también cuestionó la trayectoria de Scalesi al frente del gremio. “Lleva más de 30 años conduciendo UPCN y tiene un historial de acuerdos y decisiones que merecen ser revisados por sus consecuencias sobre los trabajadores y sus familias. La experiencia no es un mérito en sí mismo: importa qué se hizo con ella y qué resultados se consiguieron.”.

“Yo era chico y me acuerdo de amigos cuyos padres eran empleados públicos y que iban a comprar con vales. Es una imagen que me quedó grabada. Eran familias de trabajadores que tenían que atravesar situaciones muy difíciles para sostener su vida cotidiana. Y Scalesi ya estaba al frente de UPCN en aquellos años. Por eso, cuando hoy habla como si tuviera todas las respuestas, también debería explicar qué hizo entonces para defender a esos trabajadores y a sus familias”, recordó Ríos.