Descubrió que una mutual le realizó varios débitos de su cuenta sueldo y ahora deberá devolver el dinero

Un hombre descubrió que una mutual, a la que aseguró no conocer, le descontó dinero de su cuenta sueldo durante varios meses. Los débitos se repitieron en numerosas oportunidades, incluso dentro de una misma jornada y en coincidencia con el depósito de sus haberes.

21 de octubre de 2026

El conflicto comenzó cuando el trabajador advirtió descuentos automáticos en su cuenta bancaria. Según explicó, nunca se asoció a la mutual, no mantuvo contacto con sus representantes ni solicitó préstamos o recibió servicios de esa institución.

Tras analizar los movimientos bancarios y constatar la falta de documentación que autorizara las operaciones, el Juzgado de Paz de San Antonio Oeste hizo lugar parcialmente a la demanda y ordenó a la entidad restituir los importes que el banco no había reintegrado.

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Ante esta situación, solicitó al banco la suspensión de los débitos automáticos. También presentó una denuncia ante el Departamento de Informes y Defensa del Consumidor de la Municipalidad de San Antonio Oeste.

El organismo municipal notificó a la mutual y reiteró las intimaciones en distintas oportunidades. Sin embargo, la entidad no respondió. Por ese motivo, la instancia administrativa concluyó sin una solución al reclamo.

El trabajador inició entonces una acción judicial de menor cuantía ante el Juzgado de Paz de San Antonio Oeste y solicitó la restitución del dinero que se debitó de su cuenta bancaria sin su consentimiento.

Para resolver el caso, el juzgado solicitó información al Banco Patagonia y a la Municipalidad de San Antonio Oeste, donde trabajaba el demandante. El informe bancario reveló que la propia mutual dio de alta el débito automático mediante el CBU del titular de la cuenta. El banco no aportó documentación que acreditara la autorización para realizar esos descuentos.

En la sentencia, el juzgado consideró acreditado que la entidad retiró dinero de la cuenta sueldo sin una causa que justificara las operaciones. También calificó esa conducta como una práctica abusiva y señaló que la falta de respuesta a los reclamos vulneró los deberes de información y trato digno previstos en la legislación de consumo.

Finalmente, el juzgado ordenó a la mutual reintegrar los importes pendientes de devolución, con los intereses correspondientes.